ماجد الكدواني.. مشواره الفني ثري ومتنوع.. «جاي في السريع» البطولة المطلقة الأولى.. كون ثنائيا ناجحا مع كريم عبد العزيز.. و«أبو نسب» أحدث أعماله

ماجد الكدواني، يحتفل الفنان ماجد الكدواني اليوم ١٠ ديسمبر بعيد ميلاده الـ ٥٦، وماجد الكدواني من أهم وأبرز الفنانين حاليًا في مصر وفي الوطن العربي، فقد حباه الله موهبة تتطور وتتجدد مع مرور السنوات، وهو الأمر الذي تؤكده أعماله المختلفة التي يقدمها سواء في السينما أو التليفزيون.

بدايات ماجد الكدواني الفنية

ولد ماجد الكدواني في حي شبرا، ولكن طفولته قضاها خارج البلاد، حيث أنه سافر مع أسرته إلى الكويت منذ أن كان طفلًا وظل هناك حتى عمر الـ ١٨، كان ماجد الكدواني يمتلك حسًا فنيًا، ولكنه بوصلته لم توجهه في البداية إلى التمثيل مباشرة، فقد بدأ في رحلته مع الفنون من خلال الديكور الذي درسه في كلية الفنون الجميلة، ولكنه ومع مرور السنوات واكتشاف ذاته قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال فترة دراسته قرر ماجد الاحتكاك بالفن وعالمه بعيدًا عن الدراسة الأكاديمية فقرر أن يشارك في عدد من مسرحيات الهواة كما أنه شارك في عدد من الأعمال مثل أرابيسك الذي جسد خلاله شخصية الدكتور هشام، وسر الأرض وسر الغائب، ولقد تخرج من المعهد عام ١٩٩٥.

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عفاريت الأسفلت.. أول أعمال ماجد الكدواني السينمائية

يعتبر فيلم عفاريت الأسفلت الذي تم عرضه عام ١٩٩٦ هو أول أعمال ماجد الكدواني في عالم السينما، والذي قدم من خلاله شخصية حلزونة، وهو الفيلم الذي أخرجه أسامة فوزي وألفه مصطفى ذكري، وكان من بطولة عدد من النجوم على رأسهم محمود حميدة وسلوي خطاب وعايدة عبد العزيز وجميل راتب.

وكان عام ١٩٩٦ ثريًا في مشوار الكدواني حيث شارك أيضًا في عملين تلفزيونيين وهما الحفار وأبو العلا ٩٠، وبعدها انطلق في مسيرته الفنية الناجحة.

جاي في السريع.. حكاية أول بطولة مطلقة للكدواني

يعتبر فيلم جاي في السريع هو البطولة المطلقة الأولى للفنان ماجد الكدواني، والذي شاركت فيه الفنانة ريهام عبد الغفور وعدد من النجوم الآخرين، وبالرغم من أن الفيلم يقدم قصة لايت لا تخلو من الكوميديا فضلًا عن أنه كان يناقش قضية شائعة وقت عرض الفيلم عام ٢٠٠٥ وهي قضية المغتربين الذين يتزوجون زواج “تيك آواي” وسريع وهو زواج غالبًا ما يفضي في الأخير إلى الفشل، إلا أن الفيلم لم يحقق النجاح المرجو وأصيب الفنان ماجد الكدواني بالإحباط بسبب وجود ظروف إنتاجية لم يكن يعلم عنها شيئًا وكاد أن يفقد الأمل نهائيًا وأصيب باليأس لولا مكالمة مفاجئة من الزعيم عادل إمام نجحت في إعادة الأمل لماجد الكدواني وغيرت بالفعل حياته كما أكد هو في تصريحات تليفزيونية.

فيلم حرامية في كي جي تو.. بداية الدويتو مع كريم عبد العزيز

كان فيلم حرامية في كي جي تو الذي تم إنتاجه عام ٢٠٠١ هي ضربة البداية لدويتو ناجح وهو دويتو ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز، ذلك الثنائي الذي نجح في أن يعيد إلى الأذهان ثنائيات فنية متميزة، وتجمع بينهما كيمياء فنية واضحة تجعل أعمالهما سويًا غير.

ثم أتت بعد هذا الفيلم عدة أفلام جمعت كريم بماجد وهي أفلام حرامية في تايلاند وهو الفيلم الذي عرض عام ٢٠٠٣، وهو الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا ومهد الطريق لنجاح الثنائي سواء مع بعضهما البعض أو منفردين، وبعد ٨ سنوات عاد التعاون بينهما من جديد من خلال فيلم فاصل ونعود وهو الفيلم الذي تم عرضه عام ٢٠١١ ولكن كان ظهور الكدواني في الفيلم شرفي حيث ظهر بشخصية صاحب محل الحيوانات.

وبعد ٨ سنوات أخرى عاد الثنائي ليجتمع في فيلم جديد من بطولتهما وهو فيلم نادي الرجال السري، الذي عرض عام ٢٠١٩، وقدم من خلاله ماجد شخصية فؤاد ولقد نجح هذا الفيلم في دور العرض وحقق إيرادات عالية، ولم يكن هذا الفيلم هو التعاون الأخير بينهما حيث قدما بعد ذلك عام ٢٠٢١ فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين مع دينا الشربيني وبيومي فؤاد، وعلى مستوى الدراما التليفزيونية شارك الثنائي عام ٢٠٢١ في الموسم الثاني من مسلسل الاختيار، حيث جسد الكدواني شخصية اللواء مراد.

أعمال هامة وبارزة في مسيرة ماجد الكدواني الفنية

وإلى جانب الأعمال الفنية سابقة الذكر فإن الفنان ماجد الكدواني قدم مجموعة من الأعمال الفنية الناجحة وأكثر ما يميزها هو التنوع، ولا يمكن أن يغفل أحدًا عن دور كلاوي في فيلم الرهينة مع أحمد عز، ومشاركته في فيلم طير إنت مع الفنان أحمد مكي والذي قدم من خلاله شخصية الجني الذي يحقق أمنيات مكي، وشارك معه أيضًا في فيلم لا تراجع ولا استسلام وكانت شخصيته أيقونية وأصبحت “إفيهاتها” ماركة مسجلة مثل إفيه “هات الحباية من على الجمل”، كما ترك بصمة في فيلم ساعة ونص بشخصية عسكري الترحيلات، وشخصية يحيى القاضي من فيلم قبل زحمة الصيف كانت هامة في مسيرته.

ويعتبر فيلم هيبتا محطة هامة في مشوار الكدواني وبرزت من خلاله جوانب جديدة من موهبته، وكذلك فيلم الأصليين، وفيلم وقفة رجالة بشخصية شهدي وفيلم طلق صناعي، ومسلسل موصوع عائلي بجزئيه، وله بصمة لا تُنسى في فيلم تراب الماس.

فيلم تراب الماس.. لماذا لجأ ماجد الكدواني بسببه إلى الطبيب النفسي؟

يعتبر فيلم تراب الماس من أبرز أعمال ماجد الكدواني، ولقد أجاد أداء شخصية العقيد وليد سلطان ذلك الضابط الفاسد الذي أثبت من خلاله الكدواني أنه موهوب وقادر على تقديم كل أنواع الشخصيات وأنه بالفعل نجم من ذهب.

ولم تأت هذه البراعة في الأداء من فراغ فقد تقمص الكدواني الشخصية مما أثر على حالته النفسية، فقد أدى تشبعه من هذه الشخصية إلى درجة أنه أصبح يعيش بها في منزله وسط أبناءه وزوجته الذين لاحظوا تغيره إلى الدرجة التي دفعت زوجته للتواصل مع طبيب نفسي لتسألها فطمأنها أن ماجد يحتاج فقط إلى الوقت ليخرج من الشخصية، وقال ماجد نفسه في تصريحات إعلامية أن الشخصية “لبسته” وهو ما أثر على “نفسيته” لذا فقد قرر للجوء إلى الطبيب النفسي.

أحدث أعمال ماجد الكدواني

يعتبر فيلم أبو نسب من أحدث الأعمال التي شارك فيها ماجد الكدواني إلى جانب نخبة من النجوم على رأسهم محمد إمام وياسمين صبري، وشارك في بطولة الفيلم أيضًا هالة فاخر، ويؤدي ماجد الكدواني في الفيلم شخصية والد ياسمين صبري، وتدور أحداث الفيلم حول مشكلات “النسايب” وكذلك مشكلات الشباب وكل هذه الأحداث تدور في إطار كوميدي.