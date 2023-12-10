الأحد 10 ديسمبر 2023
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سياسة

غرفة عمليات المرشح الرئاسي حازم عمر تباشر أعمالها لمتابعة الانتخابات الرئاسية

بدء توافد المواطنين
بدء توافد المواطنين أمام لجان الانتخابات الرئاسية، فيتو

 تباشر اليوم الأحد غرفة عمليات المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أعمالها، والتي بدأت قبل أيام لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية والتي تنطلق اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

كما أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بدء عمل غرف عمليات بـ 26 محافظة وفرق عمل ومندوبين بجميع المراكز والأقسام والقرى والنجوع لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

 

غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر 

وأوضحت الحملة أن غرفة العمليات المركزية تتكون من 50 شابا، وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25 شابا.

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التواصل مع غرف عمليات المحافظات 

وأكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن العمل على مدار الساعة بدأ اعتبارا من أول أمس الجمعة، ويستمر حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل. 

 

رصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية

وأشارت الحملة، أن التواصل من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيستية وتجهيز قاعة بعدد كاف من أجهزة الحاسب الآلي، وسيتم ربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom.

 

وحددت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر اختصاصات غرف العمليات على النحو التالي:

1- التواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات ومسئولي تواصل المحافظات  بالأمانة المركزية. 

 

2- استلام التعليمات من الغرفة المركزية ونقلها إلى المراكز والمندوبين ومتابعة التنفيذ.

 

3- رصد المشاكل باللجان والعمل على حلها ورفع ما يصعب التعامل معه على مستوى المحافظة الى غرفة العمليات المركزية.

 

4- متابعة الكثافة التصويتية باللجان.

 

5- عمل تقرير تحليلي على مدار الساعة عن مسار العملية الانتخابية ورفع تقرير يومي.

 

6- متابعة المندوبين والأعضاء التنظيمين والشباب المتواجد أمام المقار الانتخابية.

 

7- إرسال صور وتغطية العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وجددت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الدعوة للمواطنين للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع للمشاركة والاختيار لصناعة مستقبلهم والتعبير عن وجه مصر الحضاري في الانتخابات الرئاسية.

 

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الانتخابات الرئاسية الانتخابات حازم عمر الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري

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