نشرة الأخبار، انطلاق انتخابات الرئاسة، مقتل 5 ضباط وجنود بينهم ابن شقيقة رئيس الأركان، السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

كيف نظم القانون ضوابط فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية؟

تضمن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الضوابط الكاملة لعمليات الفرز بعد انتهاء أعمال الاقتراع، حيث يتم الفرز في اللجان الفرعية، بحصر جميع الأصوات الصحيحة والباطلة.

ضوابط أعمال الفرز بعد الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة (28) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة.

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فئات لها حق التصويت وأخرى ممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، الموافق 10 ديسمبر، وتستمر على مدار ثلاثة أيام لتنتهي الثلاثاء، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لاختيار رئيس الجمهورية القادم.

وبدأت فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل البلاد، الجمعة الماضي، واستمرت حتى يوم أمس السبت.

قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط إعلان الفائز

حددت المادة (38) من قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط إعلان النتيجة النهائية للفائز في الانتخابات وفقا لهذا القانون.

وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

بينهم ابن شقيقة رئيس الأركان، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من ضباطه وجنوده في غزة (فيديو)

أفادت فضائية "الجزيرة"، في خبر عاجل لها على منصتها بموقع التدوينات القصيرة "إكس"، تويتر سابقا، نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي 5 من ضباطه وجنوده قتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، من بينهم ابن شقيقة رئيس الأركان السابق.

وأكد البيان ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى 102 قتيل منذ بداية الحرب البرية على القطاع.

وزير المالية الإسرائيلي: لن نحول «شيكل» واحدا إلى غزة عبر السلطة الفلسطينية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش: لن نحول "شيكل" واحدا إلى غزة، وخصمنا مئات ملايين الشيكلات من أموال السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.

وتابع “بتسلئيل” زاعما: انتهت أيام نقل إسرائيل لأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى رواتب لعائلات حماس.

حملات سخرية من فيديوهات لجيش الاحتلال زعم فيها استسلام مقاتلي حماس

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية من مقطع فيديو جديد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، يزعم فيه استسلام مجموعة من مقاتلي حركة "حماس" في قطاع غزة.

واستنكر رواد وسائل التواصل قيام الجيش الإسرائيلي بتعرية مجموعة من الرجال وصفهم الجيش بأنهم "مقاتلون لدى حركة حماس" وإخراجهم من أحد مراكز الإيواء في منطقة شمال غزة، ثم بعد ذلك طالبهم بتسليم أسلحتهم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها مخيم جباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها المدفعي صوب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبثت وسائل الإعلام مقطع فيديو للحظة اشتعال النيران فى منزل إثر قصفه من قوات احتلاله بمدينة طوباس خلال اقتحام واسع للمدينة.

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وسمع أصوات إطلاق نار.

البحرية الفرنسية تعلن إسقاط مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

نقلت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، عن البحرية الفرنسية قولها: إنها أسقطت مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن.

وأضافت عبر منصة (إكس) أن الفرقاطة متعددة المهام (فريم) أسقطت المسيرتين قبالة ساحل اليمن.

أعداد ضخمة تشارك بمظاهرة في نيويورك دعمًا لغـزة وفـلسطين (فيديو)

وثقت وسائل إعلام فلسطينية مظاهرة ضخمة في نيويورك دعما ونصرة لغزة وفلسطين ضد جرائم الاحتلال الصهيوني وعمليات القتل الوحشي والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين.

ومن جانب آخر، شارك متظاهرون في مسيرات في باريس وغيرها من المدن الفرنسية للتعبير عن "تضامنهم مع أبناء غزة" وللمطالبة بوضع حد لقصف الجيش الإسرائيلي للقطاع الفلسطيني، مشدّدين على "دعم المدنيين وليس حماس".

ليه البصل وصل لـ40 جنيه؟ نقيب الفلاحين يصدم المواطنين بموعد انخفاض الأسعار (فيديو)

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: أسعار البصل شهدت ارتفاعا كبيرا للغاية حتى زاد أكثر من 30 ضعفًا عن العام الماضي، وهذا يرجع إلى سوء الإدارة في عملية التصدير.

أزمة تصدير البصل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": الهند أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوما 40% إضافية على التصدير نظرا للتغيرات المناخية التي أدت إلى تراجع الإنتاج، بينما صدرت مصر كميات كبيرة أكبر من العام الماضي بالرغم من تراجع المساحة المنزرعة عن العام الماضي.

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز وصن داونز موقعة نارية في صراع المجموعة الأولى

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر اليوم الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بعد بتر قدمه، أحزان في حياة المخرج أحمد البدري

تصدر اسم المخرج القدير أحمد البدري، صاحب الـ ٦٣ عاما، مؤشرات بحث جوجل عربيا، ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب إعلانه عن بتر قدمه خلال الساعات الماضية.

يتواجد أحمد البدري حاليا في مستشفى معهد ناصر بمنطقة الساحل، في غيبوبة عقب خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه، وذلك حسبما ذكر شقيق زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري، زوج أختي، تم بتر قدمه وهو في غيبوبة سكر ومتواجد في معهد ناصر.

في مثل هذا اليوم، رحيل فتحية ابنة الملك فؤاد، مأساة أميرة قتلها زوجها بالرصاص

الأميرة فتحية، جميلة الجميلات، رومانسية الأحاسيس عرفت بالتواضع والبساطة في التعامل، وهي صغرى بنات الملك فؤاد والملكة نازلي، كما أنها شقيقة الملك فاروق، أحبت شخصا من العامة ومن غير ديانتها بمساعدة أمها لها، ودون موافقة الملك، ودفعت حياتها ثمنا لتهورها، فأصبحت أهم حدث مأساوي في حياة الملك فاروق.

في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر1976، رحلت الأميرة فتحية ـ ولدت 17 ديسمبر 1930 ـ شهيدة الطيش والغرام بخمس رصاصات أطلقها عليها زوجها رياض غالي.