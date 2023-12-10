الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أضخم موازنة في تاريخ الصومال لعام 2024

الشارع الصومالي،
الشارع الصومالي، فيتو

صادق البرلمان الصومالي في جلسة مشتركة بين مجلسي الشعب والشيوخ على موازنة الدولة لعام 2024.

ولأول مرة، كسرت الموازنة العامة للصومال حاجز مليار دولار أمريكي، حيث بلغت مليارا و79 مليون دولار أمريكي.

وبدوره، وقدم مجلس الوزراء الصومالي الميزانية نهاية أكتوبر الماضي، وحضر جلسة التصويت 189 نائبًا صوتوا لصالح مصادقة الموازنة إلا ثلاثة رفضوا التصويت للموافقة عليها.

إقرار الميزانية

وقد رحب وزير المالية بيحي إيمان عجي بإقرار الميزانية، وتعهد بأن الحكومة ستنفذها بجدية.
كما أجرى البرلمان تعديلات طفيفة على الموازنة المقدمة من الحكومة بزيادة 54 مليون دولار أمريكي لصالح زيادة رواتب نواب البرلمان وزيادة حصة وزارة التعليم، بعد حصول تعهدات دولية بمزيد من الدعم للميزانية وفق لجنة المالية النيابية.

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فيما قال رئيس لجنة المالية والموازنة في البرلمان الصومالي محمد فارح نوح أمام البرلمان "إن هناك تطورا ملفتا في زيادة جمع الإيرادات المحلية بنسبة 18%، مشيرا إلى أن هناك توقعات في تراجع الحزم المالية المقدمة من المنظمات المالية وزيادة في المشاريع خاصة من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي".

حزمة دعم للموازنة

وأعلن رئيس لجنة المالية والموازنة أن دولة الإمارات تعهدت بتقديم حزمة دعم للموازنة تصل إلى 38 مليون دولار أمريكي.

وجاءت إيرادات الميزانية أكثر من سبعين في المئة من دعم دولي، عبر حزم مالية ومشاريع تنموية بينما يغطي الدخل المحلي أقل من ثلاثين في المئة.

وقد تمت مصادقة الموازنة تحت ضغط المنظمات المالية الدولية من البنك وصندوق النقد الدوليين والدول الداعمة لمسار إعفاء الديون، الذي سيتم البت فيه في الـ13 من الشهر الجاري.

وحسب تصريحات المسئولين الصوماليين من بينهم الرئيس حسن شيخ محمود، فإنه من المتوقع إعفاء الصومال عن كافة ديونه بشكل كامل بعد مسار شاق خضع لمتابعة ومراقبة شديدة من البنك الدولي، واستوفت مقديشو كافة الشروط المطلوبة للوصول إلى نقطة الإنجاز.

ومن المنتظر أن يصادق رئيس الصومال على الموازنة للاعتماد عليها لعام 2024.

 إنجاز تاريخي وغير مسبوق

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الصومالي محمد خضر: إن تجاوز ميزانية الدولة مليار دولار أمريكي إنجاز تاريخي وغير مسبوق يتزامن مع فترة انتقالية للقطاع المالي في البلاد بعد سنوات من الإصلاحات التي تخضع للمراقبة الدولية وكسب ثقة المجتمع المالي العالمي.

وأشار إلى أن الميزانية ركزت على تحسين الخدمات، حيث سيتم توظيف 3000 معلّم بوزارة التعليم في العام المقبل لتعزيز جودة الخدمات التعليمية العامة.

ووفق خضر فإن زيادة رواتب النواب من 3,500 إلى 5000 بزيادة تبلغ 1,500 دولار أمريكي يحبط المجتمع الصومالي ولا يتواءم مع الظروف الصعبة التي يعيشها، لكنه يراهن على إجراء خصومات دورية وفق آلية خاصة لدعم القطاعات الأكثر هشاشة مثل الصحة والبنية التحتية.

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