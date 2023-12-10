خلافات جديدة بين بيكيه وشاكيرا

اندلعت خلافات جديدة بين جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، وكشفت تقارير إعلامية، أن هذه الخلافات يمكن أن تصل إلى المحاكم من أجل الوصول إلى حل للطرفين.

ووفق الصحفي جوردي مارتن، فإن اللاعب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة يواجه مشكلات مع شاكيرا بسبب عطلات أطفالهما المدرسية، بالإضافة إلى عدم تمكنهما من الاتفاق على بيع المنزل الذي يملكانه معا في برشلونة، وأن بيكيه يضغط على شاكيرا للموافقة على بيع المنزل.

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بيكيه يطالب بمزيد من الأيام مع أطفاله

وقال الصحفي: للقيام بذلك، سيكون لاعب برشلونة السابق على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى، سيتجه إلى القضاء، بالإضافة إلى ذلك، فهو يطالب بمزيد من الأيام مع أطفاله.

وكان بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا، قد أعلنا في يونيو 2022 انفصالهما، بعد علاقة دامت أكثر من عقد أثمرت طفلين.