متحدث الزمالك يحسم موعد مشاركة الثلاثي الموقوف في المباريات

الزمالك، حسم أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، موعد عودة الثلاثي الموقوف للمشاركة في مباريات الفريق الأبيض، وهم: أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وأكد أحمد سالم في تصريحات لشاشة “أون سبورت” مع الإعلامي سيف زاهر، أن اللاعبين الثلاثة فتوح وصبحي والزناري سينتظمون في تدريبات الفريق الأول يوم غد الإثنين، بعد انتهاء فترة إيقافهم التي حددها مجلس إدارة النادي.

وعن موعد عودة الثلاثي للمشاركة في مباريات الفريق، رد أحمد سالم بأن قرار مشاركة اللاعبين الثلاثة في المباريات هو قرار فني يرجع للمدير الفني للفريق معتمد جمال بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

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الزمالك راحة من التدريبات اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر يوم غد الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، فيتو

معتمد جمال مع الزمالك

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

في المقابل لم يصل الضيوف إلى مرمى محمد عواد إلا في فرصة وحيدة قبل نهاية الشوط الأول وتعامل معها حارس الزمالك بنجاح.

وواصل الزمالك السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني وكان قريب من تسجيل ثاني الأهداف عن طريق المتألق زيزو وسيف الجزيري.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة ساجرادا الأنجولي:

تشكيل الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي

وضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات، وأخيرا الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف.

وجاءت ترتيب المجموعة كاملة كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

3- أبوسليم الليبي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)