في مثل هذا اليوم، رحيل فتحية ابنة الملك فؤاد، مأساة أميرة قتلها زوجها بالرصاص

الأميرة فتحية ، جميلة الجميلات، رومانسية الأحاسيس عرفت بالتواضع والبساطة في التعامل، وهي صغرى بنات الملك فؤاد والملكة نازلي، كما أنها شقيقة الملك فاروق، أحبت شخصا من العامة ومن غير ديانتها بمساعدة أمها لها، ودون موافقة الملك، ودفعت حياتها ثمنا لتهورها، فأصبحت أهم حدث مأساوي في حياة الملك فاروق.

في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر1976، رحلت الأميرة فتحية ـ ولدت 17 ديسمبر 1930 ـ شهيدة الطيش والغرام بخمس رصاصات أطلقها عليها زوجها رياض غالي.

وترجع قصة الأميرة البائسة إلى طيش الملكة نازلي التي أحبت رئيس الديوان الذي رفض العلاقة معها في الظلام، وضرورة الزواج إلا أن ابن الملكة الملك فاروق رفض هذا الزواج.

وكانت النهاية مقتل رئيس الديوان في حادث سير، وخرجت الملكة من مصر إلى سويسرا مع ابنتيها فايقة وفتحية، وفي سويسرا تعرفت الملكة بشاب مصري خصصته السفارة المصرية لإدارة شئون الملكة وبناتها، إلا أن طموح الشاب رياض أفندي غالي كان كبيرا، بعد أن سمحت الملكة له باصطحاب ابنتها إلى التريض والاستمتاع بمعالم الطبيعة في سويسرا وقع الحب بينهما لتنتقل الملكة وابنتها والموظف الشاب لتقيم في أمريكا لإتمام الزواج بين الأميرة والأفندي.

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الحجر على أموال الملكة والأميرة

وعندما علم فاروق من السفير المصري في أمريكا بنبأ قرب الزواج بين الأميرة فتحية والأفندي، أصدر القصر قرارا بتجريد الأم وابنتها من لقب الإمارة.

وقرر مجلس البلاط الملكي التفريق بينهما ومنع الملكة نازلي من التصرف في أموالها وتعيين ناظر على أموالها لإدارتها ووصى آخر على أموال الأميرة فتحية مع حرمانها من لقب الأميرة وعودتها إلى مصر.

الأميرة فتحية ورياض غالى، فيتو

تناولت الصحف قصة طيش الملكة وغرام الابنة وطيشها أيضا وحالة البذخ التي يعيشون بها في أمريكا، وعلى رأس هذه الصحف مجلة روز اليوسف وكاتبها الأول إحسان عبد القدوس، فما كان من فاروق إلا أن أصدر قانون أنباء القصر الذي يحرم تناول أخبار العائلة المالكة في الصحف، والوحيد الذي رفض هذا القانون هو إحسان عبد القدوس.

زواج وثلاثة أبناء

حاول الملك فاروق عن طريق رئيس وزرائه مصطفى النحاس إثناء الأميرة فتحية عن الزواج برياض غالي الموظف البسيط المختلف الديانة عنها دون جدوى، وبالفعل تم الزواج عام 1950، وأعلن رياض أمام المأذون الباكستاني أنه أسلم وتلا الشهادتين، لكنه لم يوثق إسلامه، وقضيا شهر العسل في جزر هاواي، وبعدها رزق الزوجان بثلاثة من الأبناء رائد ورفيق ورانيا.

ولأن الزواج المدني كان قد تم، والزوج ما زال محتفظا بدينه ثارت ثائرة الشعب المصري، واستغل ذلك الملك ليعلن أنه لكونه مسلما فإنه يرفض هذا الزواج.

وخرجت الملكة نازلى لتعلن أن رياض غالي أسلم منذ ثلاث سنوات، وأجرت حديثا مع علي أمين في "أخبار اليوم" لتؤكد إسلام رياض، فقالت: أعرف أن الشعب المصري غاضب مني لأنه يظن أن الملكة المسلمة زوجة الملك المسلم وأم الملك المسلم قد زوجت ابنتها الصغيرة إلى مخالف لدينها، لكن والله العظيم هذا كذب فقد زوجتها من مسلم يؤدي الصلوات الخمس، وأنه قرر اعتناق الإسلام قبل أن تحبه فتحية.. وأقسم بالله العظيم وأقسم بحياة فاروق ــ رغم كل ما حدث أقرب أولادي إلى قلبى ـــ أن رياض غالي مسلم عن عقيدة وإيمان، وأنا علمته مبادئ الإسلام وفلسفته.

الأميرة تتسول في أمريكا

فى عام 1956 حصل رياض على توكيل عام من الملكة نازلي والأميرة فتحية للتصرف في الأموال، فبدد الأموال وعبث بكل شيء، بل طردهما من مقر إقامتهما، ولجأت الملكة وابنتها وأحفادها إلى السيدة عايدة تكلا المصرية المقيمة بأمريكا ـ عملت مراسلة لأخبار اليوم ـ للإقامة لديها، فتقدمت فتحية عام 1965 إلى المحكمة لتطلب الانفصال الجسدي عنه تمهيدا لطلب الطلاق، وتسولت في أمريكا وعملت في منازل أصدقائهم، وتنظيف بعض المحال التجارية الكبرى في أمريكا، واستأجرت شقة متواضعة في لوس انجلوس أقامت فيها مع والدتها وأولادها الثلاثة.

نهاية مأساوية للأميرة

وقررت الأميرة فتحية العودة إلى مصر بعد رحيل عبد الناصر مع أولادها إلا أن رياض تودد إليها وألح في رجوعها إليه، وعند رفضها سارع رياض بإطلاق خمس رصاصات عليها أودت بحياة الأميرة الجميلة، وهي في الثامنة والأربعين من عمرها، في مثل هذا اليوم منذ 58 عاما، بينما أطلق على نفسه الرصاصة السادسة لكنها لم تقتله، وتبين أن المجني عليه كان مخمورا وانتقم من طليقته بعد أن رفضت العودة إليه.