اليوم، غرفة عمليات النيابة الإدارية تتلقى شكاوى أعضائها المشرفين على الانتخابات الرئاسية

تبدأ غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى، مباشرة أعمالها بمتابعة توجه أعضائها المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة، إلى مقرات المحاكم الابتدائية المختلفة على مستوى الجمهورية لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية التى سوف تنطلق صباح اليوم الأحد.

كما تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية انتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى المحافظات البعيدة المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة ومتابعة تسكينهم.

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غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية

وأشادت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز المعاون لها وتوفيرهم جميع الوسائل والسبل التي تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطنى وتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات الدعم الكامل للقضاة لتسهيل مهمتهم، وانعكاس ذلك على استلام أعضاء الهيئات القضائية للأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، وتوفير الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل المواصلات المناسبة لنقل أعضاء الهيئات القضائية إلى المحافظات البعيدة والأماكن النائي لتسهيل مهمة القضاء وتخفيف العبء عليهم.

صرح بذلك المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية سوف تستمر في أداء أعمالها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.

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