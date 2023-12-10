القليوبية تستعد لاستقبال 3 ملايين ناخب بالانتخابات الرئاسية، اليوم

تستعد محافظة القليوبية اليوم الأحد، لاستقبال 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها بدءًا من اليوم الأحد، وتستمر الإثنين والثلاثاء 10، 12 ديسمبر الجاري، حيث تم تجهيز 365 مقرا انتخابيا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، ومنها 9 لجان للمغتربين.

من جانبه، أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية.

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المشاركة الإيجابية

وحث محافظ القليوبية، المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه، من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للتنسيق، والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقليوبية، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.