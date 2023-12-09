الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إصابة 3 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات مع حزب الله

حزب الله يستهدف جنود
حزب الله يستهدف جنود إسرائيليين، فيتو

كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم السبت، عن وقوع  3 إصابات في صفوف جيش الاحتلال  الإسرائيلي جراء إطلاق نار من جنوبي لبنان.


اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال على حدود لبنان 

وتستمر الاشتباكات على الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.


وفي وقت سابق من اليوم السبت أكد  دانيال هاجاري، الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديًّا إسرائيليًّا، جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

 

Advertisements


وفي السياق ذاته أوضحت وسائل إعلام عبرية، أن 2000 جندي إسرائيلي من المصابين في غزة أصبحوا معاقين.
ولفت الإعلامي العبري، إلى إصابة 60 عسكريًّا إسرائيليًّا في جيش الاحتلال يوميًّا في غزة ومعظم الإصابات خطيرة.


ومن جانبه قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: إن حق "الفيتو" الأمريكي يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار العدوان على قطاع غزة، ويؤكد أن الإدارة الأمريكية متورطة وتريد استمرار هذا العدوان.

 

استمرار إسرائيل في العدوان على غزة

وشدد حمدان على "أن إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين في قطاع غزة إلا إذا توقف العدوان"، مؤكدًا استعداد "حماس" للتجاوب مع أي جهد سياسي يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".
 

وأشاد حمدان بالدور المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنه عطل المشروع الإسرائيلي لتهجيرهم.
 

وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق بأن مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من قطع العلاقات معهما إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
 

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى "قطيعة" في العلاقات بين مصر وإسرائيل.
 

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".


وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.
 

txt

حزب الله العراقي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

txt

حزب الله يستهدف 6 مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اشتباكات حزب الله و جيش الاحتلال حزب الله جيش الاحتلال لبنان جيش الإحتلال الإسرائيلي العدوان البري على قطاع غزة غزة حماس العدوان على غزة كتائب القسام

مواد متعلقة

حزب الله العراقي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

حزب الله يستهدف 6 مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله يعلن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد بالتحرك العسكري ضد دولة عربية

لميس الحديدي: قد نرى الأسابيع المقبلة سياسات نقدية أكثر تشددا ورفع سعر الفائدة

أمين اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

مهندس يقتل والديه وشقيقه في دار السلام.. المتهم دفن أسرته وصديق أبيه داخل المنزل (فيديو)

محمد إمام عن "شمس الزناتي": انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الكونفدرالية، وفد من سفارة مصر بالجزائر يرحب ببعثة فيوتشر

Advertisements

منوعات

المزيد

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

محمد صلاح يسجل هدفه الـ 200 بقميص ليفربول (إنفوجراف)

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الجامع الأزهر يحذر المسلمين من التمادي في الغفلة والركون إلى الدَّعَة

خالد الجندي: الانتخابات شهادة يسأل عنها العبد يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية