إصابة 3 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات مع حزب الله

كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم السبت، عن وقوع 3 إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق نار من جنوبي لبنان.



اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال على حدود لبنان

وتستمر الاشتباكات على الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.



وفي وقت سابق من اليوم السبت أكد دانيال هاجاري، الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديًّا إسرائيليًّا، جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

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وفي السياق ذاته أوضحت وسائل إعلام عبرية، أن 2000 جندي إسرائيلي من المصابين في غزة أصبحوا معاقين.

ولفت الإعلامي العبري، إلى إصابة 60 عسكريًّا إسرائيليًّا في جيش الاحتلال يوميًّا في غزة ومعظم الإصابات خطيرة.



ومن جانبه قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: إن حق "الفيتو" الأمريكي يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار العدوان على قطاع غزة، ويؤكد أن الإدارة الأمريكية متورطة وتريد استمرار هذا العدوان.

استمرار إسرائيل في العدوان على غزة

وشدد حمدان على "أن إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين في قطاع غزة إلا إذا توقف العدوان"، مؤكدًا استعداد "حماس" للتجاوب مع أي جهد سياسي يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".



وأشاد حمدان بالدور المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنه عطل المشروع الإسرائيلي لتهجيرهم.



وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق بأن مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من قطع العلاقات معهما إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.



ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى "قطيعة" في العلاقات بين مصر وإسرائيل.



وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".



وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.

