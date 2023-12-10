الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

بيطري قنا: تحصين 2208 رؤوس ماشية

تحصين 2208 من رؤوس
تحصين 2208 من رؤوس الماشية، فيتو

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، أن قسم الوقاية بالإدارة البيطرية قام بتحصين 2208 من رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في اطار خطة الادارة للقضاء على الأمراض المعدية والمستوطنة.

وأضاف رئيس المركز أن قسمي الرعاية التناسلية والعلاج تمكنا من مناظرة 93 حالة ضد أمراض الباطنة والأمراض المُحدة من نسب الإخصاب كالتهاب الضرع والالتهاب الرحمى (التهاب رحمى - التهاب رحمي عفن)، كما أن قسم الإرشاد بالإدارة قام بعقد عددا من الندوات التثقيفية لصغار المربين حول طرق تغذية الماشية وكيفية تتبع الحالة الصحية لها، هذا فضلا عن أنه تم إعدام تسعة من الكلاب الضالة.

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تطبيق إجراءات الأمان الحيوي

وأشار رئيس المركز قدري الشعيني إلى أنه يتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع تطبيق إجراءات الأمان الحيوي، للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدا علي أهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تقوم الحملات بعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات وكذلك ندوات إرشادية للمربين بأهمية التطعيم وكذلك التأمين علي الحيوانات.

وأكد الدكتور قدري أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم اللازم لوقايتها، موجهًا جميع رؤساء الوحدات القروية بضرورة توفير كافة التسهيلات لإنجاح الحملات التي تطلقها الجهات الحكومية والاهلية لتحصين مواشي المربين، من خلال الإعلان عن موعدها وأماكن تمركزها، ومناشدًا المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين وسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

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الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع قنا قوص مدينة قوص حمى الوآدي المتصدع قسم الوقاية بالإدارة البيطرية الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص

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