السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

إزالة تعد على أرض زراعية في قنا

إزالة، فيتو
إزالة، فيتو

نفذت الوحدة المحلية لقرية المحروسة، برئاسة محمد سليم قرار إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة قيراط و١٨ سهمًا عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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وأوضح لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

 

الخطة الاستثمارية

وفي سياق منفصل ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024، والخاص بالوحدات المحلية ومشروعات الحماية المدنية والمرور والمقترح لها 632 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، والعميد أحمد صقر مدير إدارة المرور والعميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ قنا خلال الاجتماع لمقترحات المشروعات المقدمة من كل وحدة محلية والمشروعات المشتركة المقدمة من الحماية المدنية والمرور ومشروع استكمال المنطقة الحرفية بالترامسة للتأكد من مطابقة كل مشروع مقدم للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

 

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