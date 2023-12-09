حمزة المثلوثي: الزمالك دائما يلعب على البطولات وهذه مكانته الطبيعية

الزمالك، أبدى التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حمزة المثلوثي لاعب الزمالك

وقال المثلوثي في تصريحات للموقع الرسمي عقب المباراة: "ندرس الفرق المنافسة بصورة جيدة قبل المباريات وهو ما يساعدنا ندافع بشكل جيد في المباريات، ونركز على عدم ارتكاب أخطاء فردية".

وتابع قائلا: "تعلمنا من الأخطاء السابقة، والأهم هو حصد النقاط مبكرًا حتى لا ندخل في حسابات معقدة، وهدفنا تصدر المجموعة لأن الزمالك دائمًا يلعب على البطولات وهذه مكانته الطبيعية".

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، غدًا الأحد، عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

معتمد جمال مدرب الزمالك

أكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة ساجرادا الأنجولي اليوم في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كانت صعبة كما توقع.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حققنا هدفنا من المباراة، وحصدنا الثلاث نقاط، مما ساعد في وضع الزمالك في المكان الصحيح في مجموعته".

وتابع قائلًا: "الزمالك لم يضمن التأهل ولا يزال أمامنا 9 نقاط متبقية ونتطلع لحصد النقاط التي تؤهلنا وبعدها نركز على موقفنا في المجموعة، ومباراة اليوم كانت صعبة وبذل اللاعبون مجهودات كبيرة في ظل ضغط المباريات".

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وأضاف المدير الفني: "حمزة المثلوثي وشيكابالا وأوباما وعمر جابر لم يكونوا جاهزين بنسبة 100% في المباراة، ومعدل الجري في المباراة كان كثيرًا جدًّا، وأشكر اللاعبين على المجهود المبذول بتحقيق الفوز في الثلاث مباريات والحفاظ على نظافة الشباك".

وفيما يخص توقيع عقود تدريب الفريق قبل اللقاء قال: "الأمر طبيعي لأن العقد كان يجب توقيعه منذ أول يوم عمل في النادي، والخطوة التي حدثت كانت نوع من الاستقرار في الفريق".

وأوضح أن محمود حمدي الونش سيبدأ التدريب مع الفريق يوم الإثنين المقبل ولكن بهدوء دون احتكاكات للحصول على إحساس الملعب، قبل أن يشارك في التقسيمة وسيتم تجهيزه عن طريق مباريات ودية.

وأوضح أن مصطفى شلبي لاعب الفريق يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات بعد حوالي 3 أسابيع.

وأشار معتمد جمال أن الفترة المقبلة قد تشهد تصعيد بعض عناصر فريق الشباب 2003 للتدريب مع الفريق الأول بعد متابعتهم في الفترة الماضية.

وأوضح المدير الفني أنه كان من الصعب إراحة أحمد مصطفى "زيزو" مبكرًا خاصة وأنه لاعب مهم ولديه خبرات كبيرة ويستطيع توظيف مجهوده على مدار الـ90 دقيقة وتم استبداله بعدما تعرض للإجهاد.

وفيما يخص الثلاثي الموقف " أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي" قال:" إيقاف اللاعبين انتهى وسأتواصل مع الإدارة من أجل حسم موقفهم من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

وحقق معتمد جمال، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز الخامس على التوالي بانتصاره على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

معتمد جمال مع الزمالك

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاثة بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

في المقابل لم يصل الضيوف إلى مرمى محمد عواد إلا في فرصة وحيدة قبل نهاية الشوط الأول وتعامل معها حارس الزمالك بنجاح.

وواصل الزمالك السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني وكان قريب من تسجيل ثاني الأهداف عن طريق المتألق زيزو وسيف الجزيري.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة ساجرادا الأنجولي:

تشكيل الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي

ويضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

قائمة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات وأخيرا الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف.

وجاءت ترتيب المجموعة كاملة كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

3- أبوسليم الليبي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)