السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

تعقيم اللجان وكراسي متحركة، تجهيزات المقار الانتخابية في محافظة الدقهلية

تجهيز المقرات الانتخابية
تجهيز المقرات الانتخابية بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية أعمال مكثفة لتجهيز مقرات اللجان الانتخابية العامة والفرعية لاستقبال الناخبين غدا ولمدة ثلاث أيام متتالية.

حيث تستعد محافظة الدقهلية بـ 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًّا انتخابيًا و7 لجان للمغتربين.

ورصدت فيتو تعقيم اللجان وإقامة الفراشة وتجهيز المقرات العامة والفرعية على مستوى المحافظة في كافة المراكز.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 7 لجان للتصويت للمغتربين بمحافظة الدقهلية خلال الانتخابات الرئاسية المحدد لها 3 أيام ابتداء من 10-12 ديسمبر الجاري.

 

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أماكن الـ7 لجان الخاصة بالمغتربين وهم قسم أول المنصورة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين، قسم أول المنصورة القرية الأوليمبية بجامعة المنصورة، قسم ثان المنصورة المعهد الديني الأزهري، قسم ثان المنصورة محطة السكة الجديدة، قسم جمصة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي، مركز طلخا الموقف الجديد بمركز طلخا، مركز ميت غمر مدرسة تفهنا الأشراف الإعدادية المشتركة.

ويبلغ عدد الناخبين من لهم حق التصويت بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا،عدد الناخبين المغتربين من لحق التصويت بمحافظة الدقهلية 1،119 مغتربًا.

 

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابيه بالمحافظات.

ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصلت اعمال متابعة الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة يتم تنفيذها وذلك لتأكيد جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

وأوضح "مختار" أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًّا انتخابيًّا وإجمالي عدد الناخبين  4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا و1,119مغتربًا. 

وجدد "مختار" دعوته لأبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لظهور مصر امام العالم بصورة مشرفة تعكس مدي وعي الشعب المصري.

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وفي هذا الصدد تابع "مختار" جهود رئاسة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للمرور على المقرات الانتخابية والتأكد من كافة التجهيزات بها للتيسير على الناخبين الادلاء بأصواتهم على أكمل وجه مؤكدًا أن الدقهلية دائمًا تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية في الأعوام الماضية.

 

والجدير بالذكر أن أعمال المرور على اللجان الانتخابية بنطاق المراكز والمدن والإحياء والقرى على مستوى المحافظة تتم بالتنسيق والمتابعة مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء والسادة نوابهم بمشاركة القطاعات التنفيذية المختلفة لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابية لاتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه.

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الاستعدادات النهائية الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللجان الانتخابية القرية الاوليمبية الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسية محافظة الدقهلية

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