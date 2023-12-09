الحبس 5 سنوات لطرفي مشاجرة بين عائلتين في الشرابية

أصدرت محكمة جنح الشرابية، اليوم السبت، حكما يقضي بالحبس لـ5 أشخاص من عائلتين، لمدة 5 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه، في اتهامهم بالتشاجر فيما بينهم.

مشاجرة بين عائلتين

وكانت قد نشبت مشاجرة بين عائلتين في الشرابية بالأسلحة والشوم، نتج عنها شروع في قتل أحد الأشخاص.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب وجود قضايا خلافات سابقة.

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تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين عائلتين في منطقة الشرابية بالقاهرة، حيث استخدم الطرفان الأسلحة والشوم، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص بجروح بالغة في الرأس.

السيطرة على المشاجرة

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين العائلتين بسبب وجود قضايا بينهما سابقة.

الحكم

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد انتهاء التحقيقات أحالتهم إلى محكمة الجنح المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.