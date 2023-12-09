متواضع ومعطاء، يعقوب الشاروني في عيون كتاب أدب الأطفال (صور)

كرم نادي القصة، والمركز القومي لثقافة الطفل، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية اليوم اسم الكاتب يعقوب الشاروني، وذلك بإهداء درع القومي للطفل للدكتورة هالة الشاروني، وذلك ببيت الست وسيلة التاريخي بحي الأزهر.

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يعقوب الشاروني ترك ميراثا أدبيا

وقال الشاعر عبده الزراع عضو مجلس اتحاد كتاب مصر إن هذا الرجل ترك لنا ميراثا أدبيا ويوم ما سمعت رحيله قولت حاسس اننا بقينا أيتام وذلك برحيل الكاتب الكبير يعقوب الشاروني لانه كبيرنا في اي شيء نرجع له في كتابات الاطفال"



يعقوب الشاروني متواضع ومعطاء

وتابع:"سألته لماذا تحرص على حضور كل ندوات أدب الطفل قال لي كي أتعلم فكان معطاء ومتواضع وكان دائما يرسل لي عدد كبير من كتب الأطفال وكان يرسل لنا مخطوط القصة الجديدة التي كتبها على الايميل لنقول أرائنا فيها وتعلمت منه الإلتزام"

وفي ذات السياق قال السيناريست وليد كمال:" انا من رابعة ابتدائي نويت الكتابة للأطفال فروحت الاوبرا ورأيت يعقوب الشاروني وكنت خجولا جدا عندما شاهدته وعندما ألتقيت بيعقوب الشاروني لقيت ايده دخلت في جيبه علشان يديني كارت لدعوتي لندوة يقيمها في منزله ونصحني بالمجيء لأتعرف على مجموعة من الكتاب"

عطاء يعقوب الشاروني لم يكن معطاء ثقافيا فقط

وأردف:"فعطاءه لم يكن ثقافيا فقط فهو كريم في بيته وسفرته كانت مليئة بشتى أنواع الأكل وحقيبته مليئة بالعديد من الكتب الثقيلة وكنت اتعلم في منزله الكثير وكان نصيحته لي الكتابة دائما"

يعقوب الشاروني في عيون كتاب ادب الطفل

ويقام اللقاء تحت عنوان "الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل"، وتديره الكاتبة منى ماهر ويشارك فيه كل من: “هالة الشاروني، أحمد عبد النعيم، عبده الزراع، أحمد زحام، هبة عبد الفتاح، وليد كمال، صفية إسماعيل، محمد سيد عبد التواب، منتصر ثابت، عبد الله مرشدي، مصطفى غنايم، سيد نجم، محمد عبد الحافظ ناصف”.