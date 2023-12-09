السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: معركة غزة قد تستمر شهورا

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغزو غزة، فيتو

العملية البرية في غزة، أكد تساحي هنجبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن المعركة في غزة ستستمر شهورًا وقد تمتد أكثر، وفقًا لنبأ عاجل نقلته وسائل إعلام منذ قليل.

 

شعبية حماس ورغبة إسرائيل

وأضاف “تساحي”: تأخرنا في معالجة مشكلة حركة حماس 17 عامًا لأننا تجنبنا دفع الثمن الذي ندفعه الآن.

 

ومن ناحية أخرى قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم السبت في تقريرها، إن رغبة إسرائيل في تفكيك حركة حماس، أصبحت واضحة وملموسة، إلا أن المنهجية التي تتبناها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تغذية الكيان الذي تهدف إسرائيل إلى قهره.

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ارتفاع شعبية حماس

وفي تفسير لهذه النتيجة المحتملة، أوضح التقرير أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد يؤدي إلى زيادة الدعم الدولي لقطاع غزة، فضلًا عن تعزيز إصرار حماس وازدياد تأييدها، بالرغم من جهود إسرائيل في التصدي لها.

 

وتقول الصحيفة: "يتردد سؤال محوري في جميع أنحاء العالم، وهو بسيطٌ في طياته ولكنه محمَّل بالأهمية العميقة: متى سيتوقف العنف؟ في نداء لوضع حد للمشاهد المروعة للمباني المهدمة والحياة المحطمة التي تخرج من غزة يوميًّا"

 

موقف واشنطن بمجلس الأمن 

وبينما يثير البعض هذا السؤال لممارسة ضغوط دبلوماسية، مثل النقاش الدائر داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، يركز آخرون على موقف واشنطن والحاجة المتزايدة لدعوات وزير الخارجية أنتوني بلينكن المتكررة لإسرائيل لضمان التوافق بين التزامها المعلن بحماية المدنيين والحقائق الحاصلة على أرض الواقع، بحسب الصحيفة.

ووسط التكهنات حول الموعد الذي قد تنتهي فيه الحرب، فإن التساؤل الأكثر أهمية يكمن في فهم سبب استمرارها حتى الآن، فبعد مرور أكثر من شهرين على حادثة السابع من أكتوبر، لماذا يستمر هذا الهجوم على غزة؟ وبحسب المدافعين عن وقف فوري لإطلاق النار، فقد ردت إسرائيل بما فيه الكفاية، لكن ألم توضح وجهة نظرها بشكل قاطع؟

 

خرق الهدنات والاضطرابات الدبلوماسية 

وفي خضم البحث عن إجابات، يقول التقرير، إن "الجانب الإسرائيلي يزعم وجود أدلة موثقة على العنف الجنسي الذي ارتكبه أعضاء حماس في يوم الهجوم. كما أدت الاضطرابات الدبلوماسية الأخيرة، التي اتسمت بخرق الهدنات، إلى تضخيم هذه الاتهامات، حيث تقول إسرائيل إن الحركة تراجعت عن إطلاق سراح عشر أسيرات إسرائيليات خوفًا من أن يشهدن على محنتهن خلال هذه الاعتداءات".

وبحسب التقرير، فإن هذه المشاعر السائدة تعمل على توحيد الإسرائيليين من مختلف ألوان الطيف السياسي، الذين يسعون إلى هزيمة حماس، إن لم يكن تفكيكها، باعتبارها القوة الحاكمة في غزة.

ويبقى السعي لتحقيق هذه الغاية ثابت بالرغم من الانتقاد الدولي، ما لم تطالب بها شخصيات مثل الرئيس جو بايدن. لذا؛ يبدو أن جوقة الإدانة العالمية تبقى غير مجدية في مواجهة سعي إسرائيل الحازم إلى تحقيق هذا الهدف، كما يرى التقرير.

الجارديان: أفعال إسرائيل ترفع شعبية حماس

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وتؤكد الصحيفة أن "الافتقار الملحوظ إلى التعاطف مع إسرائيل على مستوى العالم، والصمت المطول للهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المختلفة، في الاعتراف بالعنف الجنسي المزعوم، عزز تصميم إسرائيل على الانتقام، مع تضخيم الاعتقاد بأن اليهود لا يمكنهم الاعتماد إلا على أنفسهم من أجل الحماية".

 

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