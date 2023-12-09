مروة عزام تقدم "حكايات" على قناة هي
قناة هي، تقدم الإعلامية مروة عزام برنامج “حكايات” على شاشة قناة هي.
ويعرض البرنامج من الخميس إلى السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويهتم بالعديد من المشاكل وقضايا الأحوال الشخصية داخل الأسرة المصرية.
وسبق لمروة عزام أن عملت بقناة المحور وعدد من القنوات الأخرى.
قناة هي
وكانت قناة هي ضمت مؤخرًا الإعلامية ريهام سعيد لتقديم موسم جديد من برنامجها “صبايا الخير” عبر شاشة القناة.
وقالت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: انتظروا عودة صبايا الخير من جديد على قناة هي يوم السبت القادم بإذن الله ٩ مساء.. مسيرة خير جديدة وتحدي جديد بإذن الله موفقين بفضل الله وبدعمكوا إلى من غيره مش هعرف أعمل حاجة.
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