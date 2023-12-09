السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

سها جندي: أبناؤنا هم القادة الجدد لمستقبل مصر ولا بد من تعريفهم بتاريخ وطنهم

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الدكتور وسيم السيسي، الطبيب والمؤرخ المصري، سلسلة من الفيديوهات لأبنائنا المصريين بالخارج لتعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية.

وذلك في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بعنوان جذورنا المصرية.

مركز الطفل للحضارة والإبداع

وتضمنت سلسلة الفيديوهات التعريفية بتاريخ مصر، والتي تم تصويرها في مركز الطفل للحضارة والإبداع التابع لمتحف الطفل، حوارا شيقا للدكتور وسيم السيسي مع أحفاده لتعريفهم وأبنائنا بالخارج، وأيضا بالمدارس الدولية، المزيد من المعلومات عن التاريخ والحضارة المصرية العظيمة، بموسيقى تصويرية من تأليف الموسيقار هاني شنودة.

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المبادرة الرئاسية اتكلم عربي

ومن جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية وتاريخهم حيث تركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالتعاون مع الدكتور وسيم السيسي، استكمالا للفاعليات التي تم تنظيمها في المدارس الدولية بالقاهرة للتحدث مع أبنائنا من الدارسين وبث الفيديوهات التي صورت لهذه الفعاليات على أبنائنا المصريين بالخارج

وتناولت الفيديوهات الكثير من الموضوعات التي تخص مصر والحضارة المصرية القديمة التي مازالت تبهر العالم أجمع، من خلال محاضرات تحدث فيها الدكتور وسيم السيسي، أحد أكبر المحبين لعلم المصريات، للدارسين عن مزيج من المعلومات تتعلق بالطب والعلوم في مصر القديمة.

وأكدت السفيرة سها جندي استمرار وزارة الهجرة في ربط أبنائنا بالخارج بوطنهم الأم، موضحة أننا لدينا أجيال لا تتحدث العربية بالخارج، ودورنا أن نريهم عظمة بلادهم وتاريخها، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أجدادنا المصريين

وأضافت الوزيرة أن أبناءنا هم القادة الجدد لمستقبل مصر، مؤكدة أنه لابد أن يكونوا على دراية ومعرفة تامة بتاريخ وطنهم العظيم وجذورهم المصرية، لكي يكونوا جديرين بالقيادة، والتعرف على كيف كان أجدادنا المصريين مبتكرين وبارعين وسبقوا كل العصور، ولهذا نقول دائمًا "مصر أم الدنيا" لأن حضارتنا هي أقدم الحضارات التي استمد العالم منها الكثير والكثير من العلوم بمختلف أنواعها ومجالاتها، والتي تأسست عليها العديد من الحضارات الأخرى.

 

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