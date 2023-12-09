الانتهاء من تجهيز 684 لجنة انتخابات رئاسية فى سوهاج (صور)
أنتهت محافظة سوهاج من تجهيز 18 لجنة عامة و684 لجنة فرعية و9 للجان للوافدين لاستقبال 3 مليون ناخب و25 ألف و847 مواطنا بجميع مراكز المحافظة للإدلاء بأصواتهم في أنتخابات الرئاسية التي سوف تنطلق غدا والمقرر لها 11، 12 ديسمبر الجاري.
واوضح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج انه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان بأماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة وان جميع صناديق الاقتراع وصلت للجميع للجان العامة والفرعية.
وأشار محافظ سوهاج إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.
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