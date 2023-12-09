السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

الونش يدعم الزمالك أمام ساجرادا من مدرجات ستاد السلام

الونش، فيتو
الونش، فيتو

حرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد السلام لمؤازرة الأبيض، في مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وكان "الونش" عاد إلى القاهرة مؤخرًا قادما من الإمارات بعض الخضوع لقياسات طبية تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

تشكيل الزمالك 

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني  - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء  ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

قائمة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي تخوض مباراة ساجرادا الأنجولي باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

قائمة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي 

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

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الزمالك ساجرادا محمود حمدي الونش الكونفدرالية تشكيل الزمالك

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