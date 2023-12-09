السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الشرقية يهنئ وكيل الأوقاف لحصول مركزمحفظي القرآن على الثاني جمهورية

محافظ الشرقية يهنئ
محافظ الشرقية يهنئ وكيل الاوقاف لفوز مركزمحفظي القرآن

هنأ  الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، وذلك لحصول مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق التابع للمديرية علي المركز الثاني علي مستوى الجمهورية في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم 2023/2024 ، متمنيًا للفائزين دوام التوفيق والرقي في أداء رسالتهم السامية لنشر قيم الإسلام السمحة وتعاليم ديننا الحنيف. 

بالابتهالات الدينية.. أوقاف الشرقية تحتفل بالمولد النبوي بمسجد الفتح (صور)

اعتزاز المحافظ بدور الأوقاف 

أعرب محافظ الشرقية عن اعتزازه وتقديره بدور رجال الاوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف.مؤكدا  استمرار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ومديرية أوقاف الشرقية للاستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين داعيا المولي عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
 

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الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة أوقاف الشرقية

وكان الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف قد اشار فى وقت سابق  إلى قيام المديرية بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة القنايات والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث ضمت القافلة بين أعضائها فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكليه اللغة العربية بالزقازيق وعميد المركز الثقافي الإسلامي بفاقوس وعضو اللجنه العليا للدعوة الإسلامية بالشرقية والأستاذ الدكتور محمد شحاته أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق والدكتور عبد الستار عبد البديع استاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

وزير الأوقاف يجدد تكليف محمد إبراهيم حامد مديرًا للدعوة والبر بمديرية أوقاف الشرقية

الدكتور محمد حامد مدير عام الدعوة بأوقاف الشرقية

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية  أن فعاليات القافلة الدعوية انطلقت يوم أمس عقب اداء شعائر صلاة الجمعة وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب بمسجد النصر لافتًا إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.هذاوقد أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  قرارًا بتجديد الثقة واعادة  تكليف الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر بمديرية أوقاف الشرقية.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف محفظي القرآن الكريم مسجد الفتح بمدينة الزقازيق مديرية اوقاف الشرقية المركز الثاني على مستوى الجمهورية

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