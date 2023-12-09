وزير الزراعة يطمئن على جاهزية اللجنة الانتخابية بمقر هيئة التعمير لاستقبال المواطنين غدا

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاطمئنان على جاهزية لجنة الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين والتي مقرها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي.

ووجه القصير بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين سواء من العاملين بالوزارة أو من سكان المناطق المجاورة وذلك لتسهيل قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من صباح غد الأحد وحتى مساء الثلاثاء.

وزير الزراعة وجه أيضًا بتوفير الاستراحات اللازمة للمواطنين وكذلك تسهيل انتقال العاملين إلى مقر اللجنة الانتخابية ولجان الوافدين وتشجيعهم على المشاركة، وتذليل أي عقبة تحول دون حصول العامل على حقه الانتخابي.

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