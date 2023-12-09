السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

خلال جولة موسعة تم ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة..

محافظ دمياط تتابع جاهزية المقار الانتخابية استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية غدًا

محافظ دمياط،فيتو
محافظ دمياط،فيتو

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت،جولة تفقدية، لعدد من المقار الانتخابية للوقوف على جاهزيتها وإتمام كافة الاستعدادات لانطلاق عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية غدًا، ولمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

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وتم ربط تلك الجولة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتى يتم من خلالها متابعة كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.

وتفقدت " المحافظ " اللجان الانتخابية بمدارس الحوراني الابتدائية المشتركة ومناع خليل الثانوية المشتركة والشهيد المقدم محمد أحمد المنير الإعدادية بنات بمركز فارسكور، ومدرسة المدينة المنورة بمدينة كفر سعد ومدرسة كفر سليمان الإعدادية المشتركة بمركز كفر سعد، وبدمياط تفقدت " محافظ دمياط " مدرستى عباس زاهر الإعدادية المشتركة و٦ أكتوبر الابتدائية.

محافظ دمياط تتابع مقرات الانتخابات الرئاسية

وتابعت خلال تلك الجولة، جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة بمظلات لانتظار المواطنين وتوافر وسائل الانارة  و تزويد اللجان بكراسى متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم خلال عملية الادلاء بأصواتهم  ، وفى سياق متصل،،شددت " المحافظ " على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميدانى للانتهاء من كافة الاستعدادات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار الانتخابية..

هذا ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستنطلق غدًا بعدد ١٠ لجان عامة و١٤١ مركز انتخابى و١٧٦ لجنة فرعية متضمنة ٥ لجان للوافدين لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخب وناخبة..

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