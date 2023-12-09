وكيل صحة سوهاج يشدد على انتظام جميع الأطقم الطبية والفنية خلال فترة الانتخابات

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني مستشفيات مراكز جنوب المحافظة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق له مستشفى برديس المركزي بالبلينا مشددًا على الالتزام التام بأماكن عمل الأطقم الطبية والفنية وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاطمئنان من توافر الأدوية والمستلزمات وأرصدة بنك الدم.

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وزار أيضًا مستشفى جرجا العام مشيدًا بتواجد الأطقم الطبية بها وتفقد أيضًا مستشفى حميات جرجا موجهًا مدير عام الطب العلاجي بإعداد خطة تشغيل شاملة للمستشفى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها والتوسع بالخدمة المقدمة بها لصالح مواطني المركز.



كما تفقد أيضًا مستشفى العسيرات المركزي والخدمات المقدمة بها موجهًا بضرورة الإلتزام التام والكامل للتواجد الأطقم بجميع أماكن عملها تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة خلال فترة الانتخابات.



وحث وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بالقطاع الصحي وجميع أهالي المحافظة بالحرص على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال ساعات.