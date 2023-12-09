السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة 460 ألف جنيه من مصفف شعر شهير بالجيزة
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة المتهم بسرقة مصفف شعر شهير بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من بطاقة الائتمان الخاصة به.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 37109/ 2023 جنح الهرم، تفاصيل تعرض سرقة مصفف شعر شهير بالجيزة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من بطاقة الائتمان الخاصة به.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم يعمل في أحد فروع مصفف الشعر ويدعى (م. ص) واستغل ثقة المجني عليه واستخدم بطاقة الائتمان الخاصة بأحد أفرعه لسرقة أمواله.
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