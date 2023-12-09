السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة 460 ألف جنيه من مصفف شعر شهير بالجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة المتهم بسرقة مصفف شعر شهير بالسجن 3 سنوات لاتهامه  بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من بطاقة الائتمان الخاصة به.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 37109/ 2023 جنح الهرم، تفاصيل تعرض سرقة مصفف شعر شهير بالجيزة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من بطاقة الائتمان الخاصة به.

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وأوضحت التحقيقات، أن المتهم يعمل في أحد فروع مصفف الشعر ويدعى (م. ص) واستغل ثقة المجني عليه واستخدم بطاقة الائتمان الخاصة بأحد أفرعه لسرقة أمواله.

 

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