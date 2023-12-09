السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ مطروح يتابع استعدادات وتجهيزات اللجان الانتخابية لانطلاق العُرس الديمقراطي (صور)

صورة من الاستعدادات،
صورة من الاستعدادات، فيتو

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادات وتجهيزات اللجان الانتخابية والجاهزية لانطلاق  العُرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤.

وينطلق ماراثون الانتخابات بدءًا من غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام، مع متابعة مستمرة من رؤساء المدن للتجهيزات الإدارية من نظافة عامة خارج وداخل المقار الانتخابية وتوفير كراسي استراحات للناخبين وتيسير وصولهم وتوفير سبل الراحة مع توفير كرسي متحرك لذوي الهمم أمام كل لجنة والاطمئنان على استراحات القضاة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى إن لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي. 

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت. 

يسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية. 

يوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

وقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب. 

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به. 

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم  رج زجاجة الحبر قبل فتحها 

ولا يجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر. 

 

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف. 

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري. 

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استعدادات الانتخابية الديمقراطي السياسة الخارجية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللجان الانتخابية

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