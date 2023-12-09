زمالك 2005 يفوز على الأهلي بركلات الترجيح في دوري الجمهورية

‎فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على الأهلي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

الزمالك والأهلي

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقًا للائحة.

أحرز ركلات الزمالك كل من، أنس وائل، وأحمد مجدي، ومحمد السيد، ويوسف أحمد حسن.

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وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد جمال.

خط الدفاع: محمد إبراهيم - أحمد مجدي - هشام فؤاد - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: يوسف وائل - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - زياد محمد - كريم حامد.

الهجوم: عمار ياسر.

ويقود فريق 2005 كل من، محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، ومحمد عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى، وخالد عمران إداريًا، وياسين السيد للعلاج الطبيعي، ومحمد سيد عاملًا للمهمات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي اليوم السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيتو تنشر تاريخ الفريقين في البطولات الأفريقية :

يشارك الزمالك للموسم السادس والثلاثون

لعب294 مباراة (147 فوز و63 تعادل و84 هزيمة)

سجل 452 هدف مقابل 268

يشارك ساجرادا للموسم الحادي عشر

لعب 45 مباراة (16 فوز و11 تعادل و18 هزيمة)

سجل 43 أهداف مقابل 50

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

وتقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

وتنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ومن ناحية أخرى وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني.