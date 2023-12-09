السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

زمالك 2005 يفوز على الأهلي بركلات الترجيح في دوري الجمهورية

زمالك 2005، فيتو
زمالك 2005، فيتو

‎فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على الأهلي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.  

الزمالك والأهلي 

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقًا للائحة.  

أحرز ركلات الزمالك كل من، أنس وائل، وأحمد مجدي، ومحمد السيد، ويوسف أحمد حسن.  

Advertisements

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد جمال.

خط الدفاع: محمد إبراهيم - أحمد مجدي - هشام فؤاد - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: يوسف وائل - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - زياد محمد - كريم حامد.

الهجوم: عمار ياسر.

ويقود فريق 2005 كل من، محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، ومحمد عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى، وخالد عمران إداريًا، وياسين السيد للعلاج الطبيعي، ومحمد سيد عاملًا للمهمات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي اليوم السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

فيتو تنشر تاريخ الفريقين في البطولات الأفريقية:

  • يشارك الزمالك للموسم السادس والثلاثون

لعب294 مباراة (147 فوز و63 تعادل و84 هزيمة)

سجل 452 هدف مقابل 268

  • يشارك ساجرادا للموسم الحادي عشر

لعب 45 مباراة (16 فوز و11 تعادل و18 هزيمة)

سجل 43 أهداف مقابل 50

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

وتقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

وتنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ومن ناحية أخرى وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك الزمالك والأهلي مباراة الزمالك والأهلي زمالك 2005

مواد متعلقة

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

حافلة الزمالك تصل استاد السلام استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في مجموعات الكونفدرالية عبر بوابة ساجرادا الأنجولي

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

معتمد جمال: مباراة ساجرادا مهمة وتوقيعي عقدا مع الزمالك خطوة نحو الاستقرار

حسين لبيب يصل الإمارات لحضور قمة الزمالك والأهلي في سوبر اليد

بعد توقيع عقد رسمي، ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك؟ (إنفوجراف)

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر

انفجار خط إمداد الوقود بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الذهب مساء اليوم السبت في الأسواق

سجل هدفا، مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونخ 5-1 بالدوري الألماني

هشام آمنة: توفير جميع التيسيرات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

عمرو سلامة يعلن عن ضربة البداية لفيلم شمس الزناتي

Advertisements

منوعات

المزيد

لقاح كورونا، هل يسبب العمى؟ محكمة ألمانية تجيب

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

مع استمرار الحرب الظالمة، أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية