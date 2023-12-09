السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نائب محافظ البحيرة تؤكد جاهزية اللجان لاستقبال المواطنين في الانتخابات الرئاسية (صور)

غرفة العمليات بالبحيرة،
غرفة العمليات بالبحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية وكذلك تهيئة الأجواء، والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأوضحت أن ذلك يتم  بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظ، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق غدًا الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك خلال رئاستها لغرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، والدكتور هانى جميعه - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة فايزة زايد - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثلى كافة الجهات المعنية.

 

Advertisements

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن هناك ربطًا بين مركز العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية، لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف،حيث يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ولفت السكرتير العام، إلى إنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركز إنتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنه للوافدين، لإستقبال آكثر من 4 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم، حيث تم إلغاء كافة الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الإنتخابية واللجان العامة. 

 

وأكد السكرتير العام المساعد، أن جميع اللجان قد شهدت رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتي تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة،وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

 

تناشد نائب محافظ البحيرة الجميع بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم حيث إن محافظة البحيرة تعد رائدة في ذلك، ولها باع كبير في الإنتخابات السابقة مما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة لدى المواطنين.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غرفة العمليات البحيرة انتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

غلق مخبز وضبط 27 آخرين مخالفين للقانون بالبحيرة

خدمات طبية وبيطرية وتوعوية للمواطنين بالمجان بقافلة سكانية بالبحيرة

ضبط مصنع جبن يعمل بدون تراخيص بالبحيرة

الكشف على 1224 مواطنا بالمجان بالبحيرة

650 مدرسة بالبحيرة تستعد لاستقبال الانتخابات الرئاسية (صور)

وكيل صحة البحيرة يستعرض إنجازات القطاع الطبي

افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة

50 طالبا يشاركون باللقاء السنوي لقيادات الاتحادات الطلابية بالبحيرة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر

انفجار خط إمداد الوقود بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الذهب مساء اليوم السبت في الأسواق

سجل هدفا، مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونخ 5-1 بالدوري الألماني

هشام آمنة: توفير جميع التيسيرات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

عمرو سلامة يعلن عن ضربة البداية لفيلم شمس الزناتي

Advertisements

منوعات

المزيد

لقاح كورونا، هل يسبب العمى؟ محكمة ألمانية تجيب

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

مع استمرار الحرب الظالمة، أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية