نائب محافظ البحيرة تؤكد جاهزية اللجان لاستقبال المواطنين في الانتخابات الرئاسية (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية وكذلك تهيئة الأجواء، والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأوضحت أن ذلك يتم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظ، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق غدًا الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك خلال رئاستها لغرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، والدكتور هانى جميعه - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة فايزة زايد - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثلى كافة الجهات المعنية.

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وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن هناك ربطًا بين مركز العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية، لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف،حيث يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ولفت السكرتير العام، إلى إنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركز إنتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنه للوافدين، لإستقبال آكثر من 4 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم، حيث تم إلغاء كافة الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الإنتخابية واللجان العامة.

وأكد السكرتير العام المساعد، أن جميع اللجان قد شهدت رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتي تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة،وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

تناشد نائب محافظ البحيرة الجميع بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم حيث إن محافظة البحيرة تعد رائدة في ذلك، ولها باع كبير في الإنتخابات السابقة مما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة لدى المواطنين.

