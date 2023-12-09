السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

مدرسة قبطية في الأقصر تنظم نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية (صور)

جانب من النموذج،
جانب من النموذج، فيتو

في لفتة جميلة ضربت مدرسة الراهبات الفرنسيسكان التابعة لإدارة إسنا التعليمية بجنوب محافظة الأقصر، أروع الأمثلة لتنظيم نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية، وذلك بمشاركة أطفال وتلاميذ المدرسة.

وأعدت إدارة المدرسة نموذج محاكاة لجنة انتخابية بعد تدريب التلاميذ على مراحل التصويت وطريقة التصويت وذلك لتدريب التلاميذ على ممارسة حقهم الدستورى فى المستقبل وتشجيع أسرهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت السير صباح حلمي مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكان بإسنا، إن تنظيم نموذج المحاكاة للانتخابات الرئاسية يأتى إيمانا منا بأن أطفالنا هم رجال المستقبل، مضيفة: "وهم أمل مصرنا الغالية فى مستقبل مشرف وبهم ترفع هامة الوطن عالية فى عنان السماء، وقد كان لزاما علينا أن نسدد ولو جزء بسيط من ديننا تجاه مصرنا الحبيبة، ولتنمية روح الولاء لأطفالنا تجاه بلدهم ووطنهم مصر فقدنتا هذا العمل وهو محاكاة للانتخابات الرئاسية  2024 لكى يتعلم أبناؤنا ممارسة حقهم الدستورى، وأهمية المشاركة فى الانتخابات، ولكى يعرف أبنائنا منذ صغرهم أن لهم أرضًا ووطنا ينتمون إليه ويجب أن يحبوه ويحافظوا عليه ويدافعوا عنه".

 

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وأوضحت مديرة المدرسة، أن نموذج المحاكاة الذى تم تنفيذه يعتبر نواة لتربية النشء على ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة فى كل الإستحقاقات كما أنه بمثابة توعية وتثقيف سياسى للأطفال ينمى روح الولاء والانتماء للوطن الذى يحتاج منا إلى الإصطفاف والوحدة كما نال النموذج إعجاب الأطفال المشاركين وكل تلاميذ المدرسة الذين عاشوا أجواء الانتخابات على انغام الأغانى الوطنية حتى لا يكونوا عرضة لأى افكار غريبة يتم بثها ضد الوطن.

وقدمت مدير المدرسة الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومحسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية، وجميع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبها قال محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية، إن نموذج المحاكاة يعتبر تمثيلًا عمليًّا لإجراء الانتخابات الرئاسية لتدريب التلاميذ على ممارسة حقوقهم السياسية وتمثل نوعا تربويا من التنشئة السليمة على ممارسة الحقوق الدستورية، وتربية أبنائنا على حب الوطن ومعرفة حقوقهم، وواجباتهم ويبنى جيلا متعلما قادر على التعامل مع أى أفكار غريبة تستهدف وطنيتهم وولائهم مشيرا إلى تشجيعه لكل الأنشطة التى تربى جيلا متعلمًا مثقفًا.

 

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