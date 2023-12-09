السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ أسوان يشهد تجربة عملية لجاهزية اللجان الانتخابية (صور)

محافظ أسوان يشهد
محافظ أسوان يشهد تجربة للعملية الانتخابية، فيتو

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تجربة عملية حية على أرض الواقع من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام مع عدد من باللجان الإنتخابية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة للوقوف على اللمسات النهائية والجاهزية الكاملة بمختلف اللجان الإنتخابية إستعدادًا لإنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد دنش مدير مركز المعلومات والتحول الرقمى، وتم نقل الحدث مباشرة كنموذج للإطمئنان على الجاهزية الكاملة للجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين للمشاركة فى العرس الديمقراطى والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

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 وأكد اللواء أشرف عطية جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد سير العملية الإنتخابية بنطاق المحافظة على مدار الساعة كونها العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، والوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابى، فضلًا عن تذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولًا بأول، ولاسيما أنه يتم المتابعة اللحظية لإنتظام سير العملية الإنتخابية بكافة اللجان ميدانيًا.

 ومن خلال الشبكة الوطنية والتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشددًا على مراجعة كافة غرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة للمشهد الإنتخابى على أكمل وجه.

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