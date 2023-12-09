وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الإماراتي سبل التعاون لدعم انطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي

وزيرة الثقافة، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بوزير الثقافة والشباب الإماراتى الشيخ سالم بن خالد القاسمى، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ cop28 والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

التعاون المشترك

وأكد الوزيرعلى أهمية مواصلة التعاون المشترك في مجالات حفظ وحماية التراث، وتعزيز مكانة الثقافة لمواجهة التحديات المناخية. مشددا على أهمية دعم انطلاق مجموعة "أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة"؛ لتكون بمثابة نموذج يحتذى به في مختلف المجالات الهادفة لمواجهة المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية،من أجل مستقبل مستدام، قائم على التنوع والشمول.

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كما تطرق الحديث إلى أهمية صياغة حلول هادفة للتحديات التي تواجه مختلف مجالات الثقافة والإبداع، ودور مصر والإمارات فى دعم الاستفادة من قوة المؤسسات الإبداعية من خلال تعزيز نظام ثقافي وإبداعى قوى، يزيد الوعي بالمخاطر التي تواجه كوكبنا.

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