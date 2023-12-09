السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

الجمباز، منتخب الأيروبيك يحصد برونزية بطولة البحر المتوسط

بطولة البحر المتوسط
بطولة البحر المتوسط للجمباز، فيتو

الجمباز، حقق المنتخب الوطني لجمباز الأيروبيك المركز الثالث والميدالية البرونزية، خلال مشاركته في منافسات الفرق ببطولة البحر المتوسط المقامة حاليا في إيطاليا.

قائمة منتخب الجمباز في بطولة البحر المتوسط

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي:

عاليا أحمد

لينا حليقة

المدربة 

ميار رجب

ويمثل منتخب مصر لفرع جمباز الأيروبيك:
معاذ علي 

عمر مرجان

ملك حيدة

ساندي الخطيب

رقية فتيحة

جودي مرسي

ديمة عبد المطلب

المدربين:
محمود أيمن
يارا حسن

مصر تستضيف بطولة البحر المتوسط للجمباز

وعلى جانب آخر، حصلت مصر على حق استضافة منافسات بطولة البحر المتوسط لجمباز الأيروبيك والجمباز الإيقاعي، العام المقبل.

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جاء قرار منح مصر حق استضافة البطولة بقرار من الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط المقامة حاليا في مدينة رميني الإيطالية.

ومن المقرر أن تقام بطولة البحر المتوسط لجمباز الأيروبيك والجمباز الإيقاعي العام المقبل في مدينة شرم الشيخ.

تصريحات رئيس اتحاد الجمباز

من جانبه أعرب الدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

واضاف أمين أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية علي أعلي مستوي تنافس بها العالم فى استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية، مضيفًا أن اتحاد الجمباز يحظي بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية علي جميع فروع الجمباز.

وصلت بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي إلى مدينة ريميني بدولة إيطاليا للمشاركة في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز خلال الفترة من  7 الي 10 ديسمبر الجاري.

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