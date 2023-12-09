محافظ جنوب سيناء يكلف بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية
وجه اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بإسراع وتيرة العمل لإنهاء كافة المشروعات مع ضرورة المتابعة المستمرة كل مسئول في مجاله.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم السبت، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وعددا من مديري المديريات والشركات وعددا من مديري إدارات الديوان العام.
وحضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد ومدير مديرية الاسكان، ورئيس قطاع مياه الشرب، ورئيس مركز معلومات شبكة المرافق، ومدير مديرية العمل، والتضامن الاجتماعي، ومدير إدارة الشئون القانونية، والاستثمار، والتخطيط العمراني، وعدد من مديري إدارات الديوان العام الأخري
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