السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

اليسون بيكر ينقذ ليفربول من أهداف محققة أمام كريستال بالاس بالشوط الأول

اليسون بيكر،فيتو
اليسون بيكر،فيتو

انتشرت فيديوهات لإليسون بيكر حارس مرمى مرمى ليفربول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال إنقاذه لمحاولات فريق كريستال بالاس المستمرة في إحراز هدف في مرمى ليفربول في المباراة التي تقام  ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأظهرت إحصائية على موقع الدوري الانجليزي أن ليفربول لم يقم بتسديدة واحدة طوال الشوط الأول من المباراة.

 

وانتهى الشوط الأول بين ليفربول وكريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان التعادل السلبي بين فريق ليفربول مع  مضيفه كريستال بالاس، استمر  خلال أحداث الشوط الأول، وحاول لاعبو ليفربول إحراز أول الأهداف ولكن دفاعات المنافس كانت تتصدى لهم.

وبدأت مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي الدقيقة 29 تصدي أليسون لهدف محقق لفريق كريستال بالاس واستمر ضغط الأخير ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لكريستال في الدقيقة 33 من الشوط الأول وحاول الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن الشوط انتهى بالتعادل السلبي.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش.

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خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس

ويدخل ليفربول هذه المواجهة محتلًا المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 15 مواجهة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

وفي ذات السياق يأمل الدولي المصري محمد صلاح زيادة السجل التهديفي هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي لمواصلة ملاحقة الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

ويحمل محمد صلاح قبل هذه المواجهة 10 أهداف في وصافة ترتيب هدافي الدوري الممتاز مبتعدًا عن صاحب الصدارة هالاند بـ4 أهداف فقط.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفًا.

2- محمد صلاح – ليفربول – 10

3- سون هيونج مين – توتنهام – 9

4- جارود بوين – وست هام – 9

5- أولي واتكينز – أستون فيلا – 8

6- هوانج هي تشان – ولفرهامبتون – 8

7- دومينيك سولانكي – بورنموث – 7

7- ألكسندر إيزاك – نيوكاسل يونايتد – 7

8- كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد – 7

9- بريان مبيومو – بورنموث – 7

10- أنتوني جوردون – نيوكاسل يونايتد، 6

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