جامعة الأقصر تحث أعضاء هيئة التدريس والعاملين على المشاركة في الانتخابات

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بحضور عمداء ووكلاء الكليات لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالتصويت والإدلاء بأصواتهم ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن آرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا على استقرار الوطن.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن الجامعة نظمت عددا كبيرا من الفعاليات التوعوية داخل الحرم الجامعى، من أجل تأكيد وترسيخ وعى الطلاب والمجتمع الجامعى بأن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية التزام وواجب وطنى.

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وتابع الدكتور حمدي محمد حسين قائلًا "أدعوا جميع أسرة الجامعة طلابًا وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل استمرار مسيرة الإنجازات وتحقيق الحلم والعبور للجمهورية الجديدة".

ومن المقرر أن تشهد محافظة الأقصر غدًا الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تجرى على مدار ثلاثة أيام، وبلغ عدد الناخبين من مواطني الأقصر من لهم الحق في التصويت بالإنتخابات 886377 ناخبا موزعين على 6 لجان رئيسية مقسمة إلى 179 لجنة فرعية من بينها 4 مقار انتخابية للوافدين من الخارج.