الجمباز، شرم الشيخ تستضيف بطولة البحر المتوسط العام المقبل

الجمباز، حصلت مصر على حق استضافة منافسات بطولة البحر المتوسط لجمباز الأيروبيك والجمباز الإيقاعي، العام المقبل.

جاء قرار منح مصر حق استضافة البطولة بقرار من الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط المقامة حاليا في مدينة رميني الإيطالية.

ومن المقرر أن تقام بطولة البحر المتوسط لجمباز الأيروبيك والجمباز الإيقاعي العام المقبل في مدينة شرم الشيخ.

تصريحات رئيس اتحاد الجمباز

من جانبه أعرب الدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

Advertisements

واضاف أمين أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية علي أعلي مستوي تنافس بها العالم فى استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية، مضيفًا أن اتحاد الجمباز يحظي بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية علي جميع فروع الجمباز.

وصلت بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي إلى مدينة ريميني بدولة إيطاليا للمشاركة في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز خلال الفترة من 7 الي 10 ديسمبر الجاري.

قائمة منتخب الجمباز في بطولة البحر المتوسط

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي:

عاليا أحمد

لينا حليقة

المدربة

ميار رجب

ويمثل منتخب مصر لفرع جمباز الأيروبيك:

معاذ علي

عمر مرجان

ملك حيدة

ساندي الخطيب

رقية فتيحة

جودي مرسي

ديمة عبد المطلب

المدربين:

محمود أيمن

يارا حسن

تصريحات رئيس اتحاد الجمباز

وعلى جانب آخر، أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته بالنتائج التي حققها الفراعنة خلال مشاركتهم ببطولة البحر المتوسط للناشئين التي أقيمت بتركيا خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الماضي.

وأضاف "أمين" ما حققه المنتخب الوطني للجمباز الفني ناشئين وناشئات من نتائج خلال تلك البطولة يعد إنجازا كبيرا فى ظل المنافسة الصعبة مع ابطال الدول المشاركة.

وأكد رئيس اتحاد الجمباز أنه يراهن على تتابع الأجيال في اللعبة خلال الفترة المقبلة مؤضحًا أن الجمباز المصري بخير ويسير بشكل مميز وبنجاحات واضحة للجميع، وننتظر المزيد من التطور والنتائج المميزة في قادم البطولات.

ووجه آمين الشكر الى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى علي دعمه المستمر لاتحاد الجمباز وهو ما ظهر علي النتائج التي تحققت مؤخرا.

وحقق أبناء النيل خلال البطولة 11 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات و3 فضيات و5 ميداليات برونزية

وسطر منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات تاريخ جديد وتحقيق إنجاز كبير فى بطولة البحر المتوسط التي أقيمت فى تركيا.

وحقق مصطفى أحمد ميداليتين ذهبيتين كما حصد لاعب منتخبنا الوطني محمد عطية الميدالية الذهبية على جهاز العقلة بعد مستوى مميز للاعب وأداء كبير.

وحصلت لاعبة المنتخب الوطني شمس علي الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الجهاز الأرضي.

وحقق اللاعب مصطفى أحمد ميدالية جديدة وهذة المرة فضية على جهاز العقلة بنهائيات بطولة البحر المتوسط 2023 المقامة بتركيا.

وحصل اللاعب محمد عطية على الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات جهاز حصان الحلق.

كما حصلت جودي جوهر على الميدالية الفضية في نهائيات منافسات جهاز المتوازي ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023.

وجاءت باقي الميداليات عن طريق: برونزية لكلًا من منتخب الناشئين والناشئات على صعيد الفرق، إضافة إلى برونزية جودي جوهر في منافسات الفردي العام.

وترأس البعثة الدكتور علاء حامد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة للإشراف على كافة النواحي الإدارية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.