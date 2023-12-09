السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وفد كنسي يوزع هدايا على مرضى السرطان بأورمان الأقصر

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

 نظم وفد رئيس الملائكة ميخائيل بالكشح  بمحافظة سوهاج محاضرة عن الدعم المعنوي والنفسي للمرضى، لمرضى مستشفى الأورمان لعلاج السرطان، وحرص وفد الكنيسة على التقاط الصور التذكارية مع الاطفال المرضى وذويهم وتوزبع الألعاب، فى جو يسوده المودة والمحبة.


فيما حرص وفد من جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، على زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لدعم الأطفال، وتقديم الشكر والدعم للمجهود الكبير الذي يقوم به أطباء المستشفى،  لتقديم الدعم النفسي والمعنوى للاطفال المرضى، وتشجيعهم على تحمل العلاج خلال رحلتهم العلاجية في اقسام المستشفى المختلفة.

وتفقد وفد الجامعة أقسام المستشفى المختلفة، ومستشفى الأطفال للأورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والإنشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضى ومشاركتهم في الاحتفالات مع المرضي بجانب تقديم فقرات متنوعة للأطفال لتقديم الدعم النفسي لهم، حيث ارتسمت البهجة والسعادة على وجوه الأطفال المرضى، مؤكدين على أن زيارة هؤلاء المرضى خلال رحلتهم العلاجية يعد واجبا وطنيا، ووزع الوفد عشرات الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

Advertisements


 وأثنى الدكتور محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة وفد جامعة جنوب الوادي، وحرصهم على تكرار الزيارة للمستشفى، والتى من شأنها الشد من أزر المرضي، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لوفد الجامعة  على مشاركتهم للأطفال خلال المناسبات المختلفة، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية طوال رحلتهم العلاجية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الكنيسة بالاقصر أخبار الكنيسة أقباط سوهاج ​محافظة سوهاج علاج السرطان مرضي السرطان

مواد متعلقة

فرشوا الصوان، 7 صور ترصد جاهزية اللجان الانتخابية في الأقصر لاستقبال المواطنين

بالناس المسرة، كنيسة الملاك ميخائيل في الأقصر تقدم خدمة الاستعلام عن مقار الانتخابات الرئاسية

أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-12-2023 في الأقصر

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال وتوقع بقوتين خاصتين في كمين

مشاهدة لقاء ليفربول وكريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

تعليق مستفز من جيش الاحتلال على فيتو أمريكا ضد وقف إطلاق النار بغزة

عمرو أديب قد بلغ السيل الزبى!

أحمد سليمان يستقبل مؤمن زكريا داخل الزمالك قبل لقاء الأهلي

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

شاهد مباراة الريدز وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية