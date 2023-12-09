وفد كنسي يوزع هدايا على مرضى السرطان بأورمان الأقصر

نظم وفد رئيس الملائكة ميخائيل بالكشح بمحافظة سوهاج محاضرة عن الدعم المعنوي والنفسي للمرضى، لمرضى مستشفى الأورمان لعلاج السرطان، وحرص وفد الكنيسة على التقاط الصور التذكارية مع الاطفال المرضى وذويهم وتوزبع الألعاب، فى جو يسوده المودة والمحبة.



فيما حرص وفد من جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، على زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لدعم الأطفال، وتقديم الشكر والدعم للمجهود الكبير الذي يقوم به أطباء المستشفى، لتقديم الدعم النفسي والمعنوى للاطفال المرضى، وتشجيعهم على تحمل العلاج خلال رحلتهم العلاجية في اقسام المستشفى المختلفة.



وتفقد وفد الجامعة أقسام المستشفى المختلفة، ومستشفى الأطفال للأورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والإنشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضى ومشاركتهم في الاحتفالات مع المرضي بجانب تقديم فقرات متنوعة للأطفال لتقديم الدعم النفسي لهم، حيث ارتسمت البهجة والسعادة على وجوه الأطفال المرضى، مؤكدين على أن زيارة هؤلاء المرضى خلال رحلتهم العلاجية يعد واجبا وطنيا، ووزع الوفد عشرات الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

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وأثنى الدكتور محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة وفد جامعة جنوب الوادي، وحرصهم على تكرار الزيارة للمستشفى، والتى من شأنها الشد من أزر المرضي، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لوفد الجامعة على مشاركتهم للأطفال خلال المناسبات المختلفة، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية طوال رحلتهم العلاجية.