السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

تعرف على مقرات اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية بالمنيا

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة المنيا،فيتو

 تنشر " فيتو " مقرات اللجان العامة على مستوى محافظة المنيا والبالغ عددها 13 لجنة تضم 585 لجنة فرعية في 508 مراكز انتخابية لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين من أبناء المحافظة.

اللجنة الأولى وهي قسم أول المنيا، ومقرها قاعة سرايا بالدور الأول العلوي بنادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا وتضم 28 لجنة فرعية.

اللجنة الثانية وهي قسم ملوي ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة بشارع المجيدي بمدينة ملوي وتضم 19 لجنة فرعية.

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اللجنة الثالثة قسم المنيا الجديدة ومقرها قصر ثقافة المنيا الجديدة وتضم 2 لجنة فرعية.

أما اللجنة الرابعة مركز المنيا، ومقرها قاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، فقد ضمت 78 لجنة فرعية.

اللجنة الخامسة مركز أبوقرقاص ومقرها قاعة المسرح بمدرسة أبوقرقاص الثانوية الصناعية وتضم 64 لجنة فرعية.

اللجنة السادسة في مركز بني مزار، ومقرها قاعة النادي الرياضي.

اللجنة السابعة مركز دير مواس ومقرها مكتب الإرشاد الزراعي وتضم 68 لجنة فرعية.

اللجنة الثامنة مركز سمالوط شرق، ومقرها مركز شباب سمالوط الرياضي31 لجنة فرعية.

اللجنة التاسعة وهي مركز شرطة سمالوط غرب، ومقرها مركز شباب سمالوط تضم 52 لجنه فرعية.

اللجنة العاشرة ومقرها مركز شرطة العدوة، ومقرها مركز شباب العدوه تضم 29 لجنة فرعية.

اللجنة الحادية عشر مركز مطاي ومقرها قاعة مركز الإرشاد الزراعي وتضم 40 لجنة فرعية.

اللجنة الثانية عشر مركز مغاغة ومقرها قاعة المسرح بمدرسة مغاغة الثانوية الصناعية تضم 63 لجنة فرعية.

الدائرة الثالثة عشر مركز ملوي، ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة شارع المجيدي  وتضم 76 لجنة فرعية.

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