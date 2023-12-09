السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تقدم بوابة فيتو خدمة بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، والتي تقام اليوم السبت، في الجولة 16، على ملعب سيلهرست بارك.

تبدأ مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، اليوم السبت، الموافق 9 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويدخل ليفربول هذه المواجهة محتلًا المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 15 مواجهة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

Advertisements

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

وفي ذات السياق يأمل الدولي المصري محمد صلاح زيادة السجل التهديفي هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي لمواصلة ملاحقة الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

ويحمل محمد صلاح قبل هذه المواجهة 10 أهداف في وصافة ترتيب هدافي الدوري الممتاز مبتعدًا عن صاحب الصدارة هالاند بـ4 أهداف فقط.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفًا.

2- محمد صلاح – ليفربول – 10

3- سون هيونج مين – توتنهام – 9

4- جارود بوين – وست هام – 9

5- أولي واتكينز – أستون فيلا – 8

6- هوانج هي تشان – ولفرهامبتون – 8

7- دومينيك سولانكي – بورنموث – 7

7- ألكسندر إيزاك – نيوكاسل يونايتد – 7

8- كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد – 7

9- بريان مبيومو – بورنموث – 7

10- أنتوني جوردون – نيوكاسل يونايتد، 6

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليفربول مباراة ليفربول وكريستال بالاس ليفربول وكريستال بالاس ليفربول اليوم محمد صلاح

مواد متعلقة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كلوب يتحدث عن غياب محمد صلاح بسبب كأس أمم أفريقيا

ليفربول يعلن إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي

ليفربول يفوز على شيفيلد بثنائية ويواصل ملاحقة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

تعليق عاجل من عباس على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار

عناوين لجان الوزراء بالانتخابات الرئاسية 2023

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

بعد تصريحات صندوق النقد.. خبراء: الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة.. أسباب القرارات الجديدة للبورصة.. وهذه العوامل تؤثر على مؤشرات الأسهم

أول قرار ضد المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 10-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد رحيله عن قيادة الفريق.. ماذا قدم شوقي غريب مع المقاولون في الدوري المصري ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية