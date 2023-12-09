بسام راضي: المنظمات الدولية تشيد بدور مصر في إيصال المساعدات لغزة

أوضح بسام راضي سفير مصر فى روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى إيطاليا المسؤولة عن الأمن الغذائى والمساعدات الإنسانية أن هناك إدراكا متناميا كبيرا من المجتمع الدولى للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي بالحرص على إمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية سواء من مصر أو من خارجها من خلال استقبال المساعدات عبر كل من مطار وميناء العريش، حيث تم اليوم انتخاب مصر بالإجماع عضوًا بالمجلس التنفيذي لأكبر منظمة مساعدات إنسانية فى العالم وهو برنامج الغذاء العالمي WFP بالعاصمة روما لمدة عامين، وذلك تعبيرًا عن تقدير المنظمات الأممية في روما للدور الانسانى وجهودها في الأزمات الإقليمية، خاصة الأزمة الإنسانية في غزة.

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وأضاف السفير بسام راضي أن انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي رفيع المستوى يأتي أيضًا في أعقاب زيارة المديرة التنفيذية للبرنامج إلى مصر الشهر الماضي السيدة سيندى ماكين، وتشرفها بلقاء رئيس الجمهورية اتصالًا بالجهود المبذولة لتيسيير تمرير المساعدات الإنسانية التي يقدمها البرنامج إلى قطاع غزة، حيث حرصت المديرة التنفيذية على الاعراب بشكل رسمي ومتكرر في عدة مناسبات عن تقدير وشكر البرنامج للدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه الأزمة الإنسانية في غزة.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يعد الهيئة الأعلى فيما يتعلق باتخاذ القرارات واعتماد الخطط والمشروعات التي يقوم برنامج الغذاء العالمى بتنفيذها حيث سبق وأن اعتمد المجلس التنفيذي في يونيو الماضي الخطة الإستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر لمدة خمس سنوات وبقيمة إجمالية حوالي ٤٣١ مليون دولار.

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