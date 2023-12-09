اعترافات المتهمين بسرقة مبلغ مالي من سيارة شركة بالجيزة

تجرى نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع 5 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات في الجيزة.

أدلي أحد المتهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بارتكاب الجريمة باستخدام سيارة "مستأجرة"، بتحريض من أفراد العصابة والذي يعمل مندوب تحصيل في الشركة.

وأفادت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع.

Advertisements

القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي



كانت البداية بورود بلاغ إلي أجهزة الأمن بالجيزة مفادها قيام 5 أشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الجناة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.