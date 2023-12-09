محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه كريستال بالاس، اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تبدأ مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، اليوم السبت، الموافق 9 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش.

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خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس

ويدخل ليفربول هذه المواجهة محتلًا المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 15 مواجهة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفي ذات السياق يأمل الدولي المصري محمد صلاح زيادة السجل التهديفي هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي لمواصلة ملاحقة الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

ويحمل محمد صلاح قبل هذه المواجهة 10 أهداف في وصافة ترتيب هدافي الدوري الممتاز مبتعدًا عن صاحب الصدارة هالاند بـ4 أهداف فقط.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفًا.

2- محمد صلاح – ليفربول – 10

3- سون هيونج مين – توتنهام – 9

4- جارود بوين – وست هام – 9

5- أولي واتكينز – أستون فيلا – 8

6- هوانج هي تشان – ولفرهامبتون – 8

7- دومينيك سولانكي – بورنموث – 7

7- ألكسندر إيزاك – نيوكاسل يونايتد – 7

8- كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد – 7

9- بريان مبيومو – بورنموث – 7

10- أنتوني جوردون – نيوكاسل يونايتد، 6