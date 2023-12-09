وزير الزراعة يبحث مع مسئول دولي كيفية مواجهة تحديات القطاع الزراعي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اجتماعا مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك لبحث افاق التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في القطاع الزراعي.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أستعرض القصير خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في ظل الازمات العالمية ومفهوم الأمن الغذائي وابعاده والمتمثلة في الاتاحة، والاستدامة، وسلامة الغذاء.

أشار القصير إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة الانتاج الزراعي بالتوسع الافقي والراسي والمشروعات العملاقة وبناء مخزون استراتيجي من السلع الاساسية.

Advertisements

وفي نهاية كلمته رحب القصير بالتعاون مع المنظمة في إيجاد حلول لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في مصر والتي من اهمها تفتيت الحيازة والتغيرات المناخية ودور التعاونيات وسلاسل القيمة المضافة ومحدودية الارض والمياه.

الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في القطاع الزراعي

من ناحيته أعرب انطوني لوبيز رئيس وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن سعادته بزيارة مصر مشيرًا الى أهميتها حيث تسعي المنظمة لمساندة قطاع الزراعة المصرى وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمنظمة، مشيرا إلى قصص النجاح الكبيرة التي حققتها مؤخرا الزراعة المصرية والتي تعتبر نماذج تحتذى إلى دول أخرى.

كما أكد لوبيز على استمرار التنسيق مع مجموعة العمل المشتركة بالوزارة لتقديم حلول نموذجية لما طرحه الوزير خلال اللقاء اليوم.

الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة اقتصادية حكومية دولية مقرها باريس وتضم 38 دولة عضو تأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن القارة الافريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية.

واضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى الافريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين، أن القارة الافريقية تحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما انها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب،كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والاقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحاليًا الوضع فى الشرق الأوسط اضافة الى التغيرات المناخية.

ضعف الاستثمارات في القارة الافريقية



وتحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الأستثمار والتي أكد ان الأستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الاولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة أذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا فى تحركات رؤوس الاموال بالإضافة إلى ان هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الاموال أو عوائد الأستثمار.