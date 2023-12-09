بالأرقام، مدافعو الدوري الألماني الأفضل تهديفا في أوروبا

يقدم بعض من مدافعي الدوري الألماني مستويات استثنائية منذ بداية الموسم الحالي، خصوصًا على مستوى الحسم والتسجيل في الجانب الهجومي.

وألقت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الضوء على تألق عدد من مدافعي البوندسليجا هذا الموسم، ما جعلهم يتربعون على عرش هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

تفوق مدافعي الدوري الألماني في التسجيل

وأشارت إلى تفوق الإسباني أليكس جريمالدو، ظهير باير ليفركوزن، على جميع مدافعي الدوريات الكبرى من الناحية التهديفية بتسجيله 7 أهداف حتى الآن في الدوري الألماني.

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وفي الوصافة، يأتي ثنائي آخر من الدوري الألماني، متمثل في الهولندي جيريمي فيرمبونج، ظهير ليفركوزن أيضًا، وكذلك الألماني روبن جوسينس نجم يونيون برلين، بتسجيل كل منهما 4 أهداف.

وبلغ فيديريكو جاتي مدافع يوفنتوس، ثالث أهدافه بعدما اصطاد شباك نابولي، أمس الجمعة، ليحتل المرتبة الرابعة، إذ يعد الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإيطالي.

يذكر أن تألق ثنائي ليفركوزن أسهم في احتلال الفريق صدارة الدوري الألماني برصيد 35 نقطة بعد مرور 13 جولة.

تعادل دورتموند مع ليفركوزن

وتعادل فريق بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة عشرة من البوندسليجا على ملعب باي آرينا.

وتقدم بوروسيا دورتموند عن طريق رايرسون في الدقيقة الخامسة.

وألغى حكم المباراة هدف لفريق باير ليفركوزن في الدقيقة 40 بعد العودة إلى الفار.

وعاد ليفركوزن في النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق بونيفاس لتنتهي المباراة بالتعادل.