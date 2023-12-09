نماذج محاكاة للانتخابات وتوعية سياسية بمدارس الإسكندرية

نفذت عدة مدارس بالإسكندرية حملات توعية ونماذج محاكاة للانتخابات، بمختلف المراحل التعليمية بهدف رفع روح الانتماء والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية، وتعريف الطلاب والطالبات بتلك المراحل بالانتخابات وكيفية الاستعداد لها والمشاركة فيها.

ففي إدارة شرق التعليمية نفذت مدرسة بدر جليم المشتركة نموذج محاكاة للعملية الانتخابية بدء من الإعلان عن فتح باب الترشح مرورا بالتظلمات والطعون ثم الدعاية الانتخابية وعملية التصويت والفرز.

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وتلي ذلك تطبيق عملي لنموذج المحاكاة بانتخابات رواد الفصول لكافة المراحل وتطبيق نموذج المحاكاة علي انتخابات الفصول بهدف تثبيت المعلومة وتطبيقها عمليا.



كما قامت مدارس إدارة العجمي التعليمية بتنظيم عدد من الندوات التوعوية ونماذج المحاكاة حول الإنتخابات الرئاسية وأهمية الإدلاء بأصوات الناخبين ودور ذلك في النهوض بالبلاد لإنتخاب من يستحق من أجل مصر واستمرار مسيرة التنمية والمشروعات القومية

وخلال ذلك تم توزيع مطويات على الطلبة بإنجازات الرئيس السيسي والمشروعات القومية العديدةجدير بالذكر أن المطوية تضم معلومات عن أكثر من 5766 مشروعًـا قوميًّـا منها أكثر من 60 مشروعًا لتطوير العشوائيات

ويأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوعية أبنائنا الطلاب بالمشروعات القومية.

وبناءا على تعليمات الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بتوزيع مطويات على طلاب تعليم الإسكندرية لتوعيتهم بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة لمصر المستقبل