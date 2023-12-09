المصارعة، كرم جابر يتأهل لربع نهائي بطولة فنلندا الدولية

المصارعة، تأهل كرم جابر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة فنلندا الدولية للمصارعة، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

ووصل كرم جابر إلى الدور ربع النهائي في منافسات وزن 87 كجم، بعد الفوز على بطل فنلندا بنتيجة (10-0) في الدور التمهيدي من البطولة.

كرم جابر يشارك في البطولة الأفريقية للمصارعة

أعلن البطل الأولمبي كرم جابر، قراره بالانضمام لصفوف المنتخب الوطني والمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها شهر أبريل المقبل في القاهرة.

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وعلمت “فيتو"، أن رغبة مسئولي اتحاد المصارعة في إعادة كرم جابر من الاعتزال، جاءت بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للرواد والتي أقيمت مؤخرا في اليونان.

واتفق كرم جابر مع مسئولي اتحاد المصارعة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

كرم جابر يحصد ذهبية بطولة العالم للرواد

وتوج كرم جابر بطل المصارعة الأولمبي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات 88 كجم ببطولة العالم للرواد، في اليونان، في إنجاز تاريخي جديد للبطل المصري.

وحصد كرم جابر الميدالية الذهبية بعد الفوز في بطل كازاخستان بنتيجة 10-0 في المباراة النهائية.

ووصل اللاعب إلى النهائي بعد الفوز على بطل تركيا في الدور قبل النهائي بنتيجة 9-2.

وكان جابر قد حقق الفوز في الدور ربع النهائي على بطل روسيا بعدم التكافؤ.

وتأهل كرم جابر لاعب منتخب مصر للمصارعة العائد من الاعتزال، إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة العالم للرواد.

ووصل كرم جابر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على بطل أمريكا بنتيجة (8-0)، بعدم التكافؤ.

وكان كرم جابر بطل المصارعة الأولمبي قد فجر مفاجأة بإعلانه العودة من الاعتزال من أجل المشاركة في بطولة العالم للرواد.

ويمتلك كرم جابر صاحب الـ44 عاما، سجلا مميزا من الإنجازات لعل أبرزها الفوز بذهبية أولمبياد أثينا 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012.

وفي سياق متصل، شهدت السنوات والأشهر الماضية، هروب عدد من اللاعبين المصريين في الألعاب الفردية وخاصة المصارعة الرومانية، بسبب عدم الاهتمام بالمواهب والإهمال الذي يسيطر على عدد من الاتحادات الرياضية.

وهناك عدد من هؤلاء اللاعبين الذين حققوا إنجازات وهم يلعبون تحت مظلة أعلام دول أخرى بعد تجنيسهم، وكان آخرهم إبراهيم غانم الونش.

طارق عبد السلام والفوز بذهبية أوروبا مع بلغاريا

في عام 2015 قرر طارق عبد السلام السفر إلى بلغاريا بعدما شعر بعدم تقدير المسؤولين المصريين له وعندما وصل إلى بلغاريا عمل في أحد مطاعم الشاورما لتوفير نفقاته الخاصة، وظل هناك حتى نجح في الفوز بالميدالية الذهبية ببطولة أوروبا التي أقيمت في صربيا تحت علم بلغاريا، بعد تغلبه على بطل روسيا تشينغيز لابازانوف في المباراة النهائية بنتيجة 4-1 لوزن تحت 75 كغم.

المصارع أحمد حسن بوشا

وفي 2017 هرب المصارع أحمد حسن بوشا من منتخب شباب المصارعة خلال بطولة العالم التي أقيمت في فنلندا.

وبعده بعامين هرب شقيقه حسن حسن بوشا خلال بطولة العالم لشباب المصارعة والتي جرت في المجر.

إنجاز فارس حسونة في رفع الأثقال مع قطر

في أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، توج الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال وزن 96 كغم ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو، وذلك لأول مرة في تاريخ دولة قطر.

فارس حسونة هو لاعب قطري من أصل مصري اضطر للسفر لدولة قطر بعد سفر عائلته منذ سنوات حصل على الجنسية القطرية ووالده وشقيقه.

اختفاء أحمد فؤاد بغدودة

وفي واقعة أخرى، اختفى أحمد فؤاد بغدودة نجم مصر في المصارعة الرومانية عقب مشاركته ببطولة أفريقيا التي أقيمت في تونس وتحديدًا في مدينة الحمامات.

وكانت بعثة مصر تتجه من مدينة الحمامات التي احتضنت المنافسات إلى تونس العاصمة للعودة إلى القاهرة ولكن اختفى اللاعب الشاب الذي حصل على الميدالية الفضية في وزن 63 كيلو وفشلت جميع المحاولات في العثور عليه.

واقعة هروب اللاعب بغدودة من معسكر منتخب مصر للمصارعة، فتح الباب على مصرعيه للحدث عن قضية لجوء بعض اللاعبين المصريين في مختلف الألعاب الفردية للتجنيس لأي دولة من أجل تحقيق هدفهم.

ولكن بعد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتعهد رجل الأعمال نجيب ساويرس بدعم بغدودة، عاد اللاعب إلى مصر.

هروب سيف شكري بطل أفريقيا في المصارعة

كشف سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة، عن سبب هروبه خلال عودة بعثة الفريق في مطار دبي ثم ظهوره بعد ذلك في بولندا.

وهرب اللاعب سيف شكري أثناء تواجده في مطار دبي ترانزيت خلال رحلة العودة إلى القاهرة، ليسجل حالة هروب جديدة في اتحاد المصارعة.

ونشر سيف شكري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليه قائلا: يمثل ما أحدثكم عنه واحد في المئة من قصتي واللي مريت به، وارجو ألا يزايد عليا أحد في حبي لوطني، مصر في قلبي ودمي ومحدش يقدر يشكك في ده لحظة واحدة، شكرًا لكل حد دعمني، شكرًا لكل حد وقف جنبي، أشوفكم على خير.

وتابع سيف شكري في الفيديو: "كل الناس بتسأل أنا عملت كده ليه، عملت كده عشان أبويا مايبقاش مديون بسببي، أبويا مديون عشان يعرف يصرف عليا ويجيبلي أكلي وفيتاميناتي وبروتيناتي لأني المفروض ليا أكل معين، بالإضافة إلى معداتي للمصارعة ولبسي".

وأضاف اللاعب: أنا بطل إفريقيا 5 مرات ومش باخد 1% من اللي بياخده لاعب قاعد دكة طول السنة في الأهلي أو الزمالك لكرة القدم، أو إني مفيش ولا حتى إذاعة راديو بتتكلم عني.

وواصل حديثه قائلا: أنا مابقاش واخد بطولة إفريقيا أكتر من مرة ومحدش يستقبلني في المطار ولا وزارة الشباب والرياضة تعرف اسمي إلا بعد ما مشيت.

وأضاف سيف شكري: أنا بطل إفريقيا 5 مرات مرتين بالميدالية الذهبية ومرتين بالفضية ومرة بالبرونزية، إلى جانب كوني مصنف عالميًا أكثر من مرة وبطل العرب.

وتابع: أول مشاركة دولية ليا كانت في 2019 في بطولة إفريقيا في تونس كان عندي 18 سنة، وقتها جبت ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا للشباب والبرونزية في بطولة إفريقيا للكبار، وشاركت في البطولتين بسبب تميزي.

إنجاز إبراهيم غانم مع فرنسا

حقق المصارع مصري الأصل إبراهيم غانم الذهبية الأولى لفرنسا في المصارعة الرومانية منذ عام 2014، وذلك بعد أقل من 5 سنوات على تجنيسه.

وتوج إبراهيم غانم الشهير بالونش بذهبية المصارعة الرومانية وزن 72 كيلوغراما خلال بطولة العالم المدتي جرت في صربيا منذ أيام.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد الفرنسي للمصارعة عبر تويتر، إن إبراهيم أصبح رابع فرنسي يصل إلى قمة المصارعة الرومانية.

وهرب غانم عام 2017 أثناء عودته مع بعثة المنتخب المصري من بطولة العالم للشباب تحت 23 عامًا في بولندا، حيث هبطت البعثة في مطار باريس قبل العودة للقاهرة، وذلك بسبب أزمة واجهته مع اتحاد المصارعة المصري.