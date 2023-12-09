السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

بالناس المسرة، كنيسة الملاك ميخائيل في الأقصر تقدم خدمة الاستعلام عن مقار الانتخابات الرئاسية

كنيسة الملاك ميخائيل
كنيسة الملاك ميخائيل في الأقصر،فيتو

حرصت  كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية وابورات المطاعنة بمدينة إسنا، التابعة لايبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، على تخصيص غرفة خاصة، تحت إشراف نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، برئاسة القمص حزقيال عبد النور، والقس ساويرس رياض، والقس بولس حكيم كهنة الكنيسة، بالتعاون والتنسيق مع فضيلة الشيخ محمد مصطفى محمد رئيس قسم المساجد بأوقاف الأقصر، والمقدس فرج ذكي، والكابتن ملاك ثابت قائد الكشافة بالإيبارشية، والكابتن بولا عبده، وذلك لتقديم خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية للمواطنين إستعدادًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وقال القس بولس حكيم كاهن الكنيسة، إنه تم توفير هذه الخدمة بجوار مبني الكنيسة، للتسهيل على المواطنين للاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية في خطوة لدعم المشاركة في الانتخابات، والظهور أمام العالم بصورة مشرفة، حيث إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني نحرص عليه جميعًا.

ومن جنبه  أكد فضيلة الشيخ محمد مصطفى محمد رئيس قسم المساجد بأوقاف الأقصر، على أهمية مشاركة المواطنين بكل فئاتهم في الانتخابات الرئاسية من أجل الحفاظ على استقرار بلدنا وعلى الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرًا على كافة الأصعدة، حيث إن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات كبيرة في المشروعات القومية والمدن الصناعية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات والمبادرات التي ترفع من شأن بلدنا، وهو ما يحتم علينا المشاركة بقوة في هذه الانتخابات لإرسال رسالة واضحة وصريحة للعالم بأكمله بأن مصر غنية بأبنائها المخلصين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع.

 

يذكر أنه يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان رئيسية، منها 175 لجنة فرعية  و4 لجان وافدين  بأجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام2024، ففي الدائرة الأولى التي تضم قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 25 لجنة  ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الثانية وهي مركز الأقصر «البياضية» يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخبا.

أما فى الدائرة الثالثة والتي تضم مركز الزينية 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بأجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى الدائرة الرابعة مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الخامسة وهي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية  ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة لعدد 119634 ناخبا، وفى الدائرة السادسة مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة  لعدد 303525 ناخبا.

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