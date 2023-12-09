بدء عملية حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات

طرح مجلس أبو ظبي الرياضي التذاكر الخاصة ببطولة السوبر المصري "كأس النخبة" بمسماها وشكلها الجديد، بمشاركة أربعة فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا، والتي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.



وأعلن مجلس أبو ظبي أن يوم 25 ديسمبر الجاري هو موعد مباراتي فيوتشر أمام بيراميدز، والأهلي أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصري فى نسخته الجديدة.



ومن المقرر أن تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة في مدينة أبو ظبي.

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وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي الرياضي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.



ودشن مجلس أبو ظبي موقعا إلكترونيا خاصا بحجز تذاكر المباريات وهو الآتي:

https://abu-dhabi.platinumlist.net/sport/sport-football/eyptian-super-cup

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.

اتحاد الكرة يعلن جوائز سوبر الأبطال ويحدد بديل الزمالك

وكشف مسئولو اتحاد الكرة جوائز ببطولة السوبر سيحصل على ٢٥٠ ألف دولار والمركز الثاني ١٢٥ والثالث ٧٥ والرابع ٥٠ ألف دولار.