كلوب يتحدث عن غياب محمد صلاح بسبب كأس أمم أفريقيا

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على الفترة التي سيغيب خلالها نجمه المصري الدولي محمد صلاح، عن الفريق بسبب المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

تصريحات كلوب عن محمد صلاح

وقال كلوب بشأن غياب محمد صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "لا.. لم أفكر في الأمر كي أكون صادقًا، ولا يمكنني تغييره على أي حال".

وأضاف: "ليس لدي خطط حقيقية لتعويض غياب محمد صلاح.. إننا نتحدث عن شهر يناير.. أليس كذلك؟ أتمنى أن يعود ديوجو جوتا في ذلك الوقت".

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وتابع: "لم أفكر في الأمر بعد. على الأرجح سيكون محمد صلاح متاحًا معنا أمام آرسنال يوم 7 يناير المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي. لست متأكدًا من الموعد الرسمي للسماح برحيل اللاعبين".

وواصل المدير الفني لليفربول: "ديسمبر شهر صعب حقًا. تشعر بالسعادة عندما تجتازه، ثم تبدأ في التفكير في كل ما تبقى. لا يمكننا تجنب ذلك على أي حال".

واختتم: "مهما يكن الأمر فإن ما يمكنني قوله، إذا قرر منتخب مصر أنه يجب أن يرحل مو في الثاني أو الثالث أو الرابع من يناير.. أنا متأكد من أن محمد صلاح يريد خوض مباراة آرسنال، لكنني لست متأكدًا من قدرتنا على اتخاذ هذا القرار".

نتائج مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون (1-0) بيرنلي

لوتون تاون (3-4) أرسنال

برايتون (2-1) برينتنفورد

شيفيلد يونايتد (0-2) ليفربول

فولهام (5-0) نوتينجهام فورست

كريستال بالاس (0-2) بورنموث

أستون فيلا (1-0) مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد (2-1) تشيلسي

إيفرتون (3-0) نيوكاسل

توتنهام (1-2) وست هام يونايتد